В Краснодаре открылась выставка «От кареты до ракеты»

Приурочена к празднованию в России Года науки и технологий. Экспозиция включает более 50 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Экспонаты знакомят зрителей с историей совершенствования транспорта, этапами машинного прогресса, где ведущую роль играет созидательный труд человека. Как сообщает пресс-служба музея, каждое художественное произведение открывает мир развития транспорта, промышленности, техники и науки.

Выставка «От кареты до ракеты» будет работать до 6 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.