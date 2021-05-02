В Краснодаре открылась выставка «От кареты до ракеты»

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 30 апреля открылась фондовая выставка «От кареты до ракеты»

Приурочена к празднованию в России Года науки и технологий. Экспозиция включает более 50 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Экспонаты знакомят зрителей с историей совершенствования транспорта, этапами машинного прогресса, где ведущую роль играет созидательный труд человека. Как сообщает пресс-служба музея, каждое художественное произведение открывает мир развития транспорта, промышленности, техники и науки.

Выставка «От кареты до ракеты» будет работать до 6 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей. 

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. Так, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях, расписанные художницей Еленой Прийма, а также редкие монеты.

В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в музее имени Коваленко — выставка авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой, в Муниципальном концертном зале — выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом». Кроме того, 1 мая в арт-пространстве Plague Space открылась дебютная персональная экспозиция Вани Венмера Process.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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