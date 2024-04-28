Сочи и Бахрейн соединит прямой авиарейс

Пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала коммюнике с обещанием установить прямое авиасообщение между Сочи и городом Манама — столицей островного государства Бахрейн в Персидском заливе.

Какая авиакомпания будет осуществлять перевозку, в администрации края не уточняют. «Решение принято в начале апреля, сейчас туроператоры налаживают сотрудничество», говорится в пресс-релизе.

Отметим, что вчера стало известно о том, что самолеты из Сочи начнут также летать в Нижневартовск, и что из Махачкалы в Москву запустят поезд со спа-вагоном.