Сочи и Бахрейн соединит прямой авиарейс

Краснодарский край

Распечатать

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

К началу лета власти Краснодарского края обещают открыть беспересадочное авиасообщение с Манамой, столицей ближневосточного государства Бахрейн

Пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала коммюнике с обещанием установить прямое авиасообщение между Сочи и городом Манама — столицей островного государства Бахрейн в Персидском заливе.

Какая авиакомпания будет осуществлять перевозку, в администрации края не уточняют. «Решение принято в начале апреля, сейчас туроператоры налаживают сотрудничество», говорится в пресс-релизе.

Отметим, что вчера стало известно о том, что самолеты из Сочи начнут также летать в Нижневартовск, и что из Махачкалы в Москву запустят поезд со спа-вагоном.

Авиация Курорты и туризм Сочи

Новости

Сочи и Бахрейн соединит прямой авиарейс
«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал чемпионата
Курорты Красной Поляны открыли летний сезон
Трехлапая самка леопарда снова стала мамой в сочинском вольере
Трассу М-4 сузят до одной полосы в каждую сторону
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Преступление и наказание»

Лента новостей

Что посмотреть в Сочи
Вчера, 10:44
Что посмотреть в Сочи
Музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
26 апреля, 11:25
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов
26 апреля, 16:40
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов

Реклама на сайте