В Краснодаре открылась фотовыставка «На кончиках пальцев»

Игорь Степанов родился в кубанской столице, где и провел свою первую персональную выставку. С 2008 года он — член Союза художников России и с 2021-го — член Союза фотохудожников.

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, работы Степанова приближают фотографию к традиционным формам искусства, поскольку автор вкладывает в них свою визуальную философию.

Выставка «На кончиках пальцев» будет работать до 30 мая с 12:00 до 20:00 на улице Рашпилевской, 32. Вход свободный.