В Краснодаре открылась фотовыставка «На кончиках пальцев»

Краснодарский край

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В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств 25 мая открылась экспозиция фотографа Игоря Степанова «На кончиках пальцев»

Игорь Степанов родился в кубанской столице, где и провел свою первую персональную выставку. С 2008 года он — член Союза художников России и с 2021-го — член Союза фотохудожников.

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, работы Степанова приближают фотографию к традиционным формам искусства, поскольку автор вкладывает в них свою визуальную философию.

Выставка «На кончиках пальцев» будет работать до 30 мая с 12:00 до 20:00 на улице Рашпилевской, 32. Вход свободный.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. Так, в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в арт-пространстве Plague Space представлены работы немецкого коллектива KOTZ под общим названием ¡el siguiente!

В музее имени Коваленко можно увидеть авторские куклы из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий».

В выставочном зале представлены оригинальные графические произведения Пабло Пикассо. В музее Фелицына выставлены фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях и редкие монеты, а также экзотические насекомые. В галерее «Арт-Союз» в рамках проекта «Новые имена» работает персональная выставка Романа Макагонова «Присутствие в моменте».

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Музеи

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