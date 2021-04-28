В Краснодаре работает выставка «Театр камней»

Краснодарский край

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В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына в апреле открылась выставка картин на камнях

Основу экспозиции составляет коллекция из более чем 100 камней, расписанных художницей Еленой Прийма. Работу мастер производит в точечной технике, которую освоила у австралийских аборигенов, чьи наскальные рисунки послужили источником вдохновения.

Камни, которые заменяют Елене холст, привезены из самых разных уголков мира — Индии, Непала, Шри-Ланки, Японии, Перу, Бразилии, Иордании, с острова Пасхи и многих других. Есть в экспозиции и камни, найденные в регионах России, например, на озере Байкал.

Сюжетную основу необычных картин составляют исторические события и редкие животные, образы политических лидеров, писателей, мифологических и сказочных персонажей. В доработке композиций Елене помогают краснодарские мастера кузнечного дела Константин Кузьмин и Юрий Мокроусов, делая металлические подставки или добавляя экспонатам орнамент.

На выставке также представлены картины Елены Прийма, с которых она начинала творческий путь, и предметы из фондов музея: несколько гипсовых ваз и орнаментальный светильник из мрамора.

Экспозиция «Театр камней» будет работать в музее имени Фелицына до 16 мая. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в музее имени Коваленко — выставка авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой, в Муниципальном концертном зале — выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом».

Афиша Краснодара Выставки Краснодар Музеи

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В Краснодаре работает выставка «Театр камней»
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