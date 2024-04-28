«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал чемпионата

Краснодарский край

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  • Форвард «Локо» Антон Квитковских атакует кольцо «ПАРМЫ» в матче 1/4 финала 28 апреля 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com
    Форвард «Локо» Антон Квитковских атакует кольцо «ПАРМЫ» в матче 1/4 финала 28 апреля 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.

В Перми 28 апреля состоялся третий матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между местным баскетбольным клубом «ПАРМА» и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

После первой четверти на табло было равенство — 16:16, но в следующей десятиминутке «Локо» совершил мощный рывок 24:5, после чего спокойно довел дело до нужного результата. Финальная сирена зафиксировала счет 82:54.

Таким образом, серию до 3 побед «Локо» выиграл 3-0 (ранее, в Краснодаре, были зафиксированы победы 112:85 и 97:60) и вышел в полуфинал чемпионата Единой лиги ВТБ.

Соперником «Локомотива-Кубань» станет победитель четвертьфинальной пары УНИКС (Казань) — БК «Самара». В этой серии клуб из Татарстана на данный момент ведет со счетом 2-0.

Полуфинальная серия стартует 5 мая, первые матчи в Краснодаре намечены на 10 и 12 мая.

Также Юга писали о том, что женский ФК «Краснодар» одержал рекордно крупную победу, и что в Новороссийске 5 мая пройдет сразу два марафона, включая один холостяцкий.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань» Спорт

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