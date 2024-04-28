«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал чемпионата
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.
В Перми 28 апреля состоялся третий матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между местным баскетбольным клубом «ПАРМА» и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
После первой четверти на табло было равенство — 16:16, но в следующей десятиминутке «Локо» совершил мощный рывок 24:5, после чего спокойно довел дело до нужного результата. Финальная сирена зафиксировала счет 82:54.
Таким образом, серию до 3 побед «Локо» выиграл 3-0 (ранее, в Краснодаре, были зафиксированы победы 112:85 и 97:60) и вышел в полуфинал чемпионата Единой лиги ВТБ.
Соперником «Локомотива-Кубань» станет победитель четвертьфинальной пары УНИКС (Казань) — БК «Самара». В этой серии клуб из Татарстана на данный момент ведет со счетом 2-0.
Полуфинальная серия стартует 5 мая, первые матчи в Краснодаре намечены на 10 и 12 мая.
Также Юга писали о том, что женский ФК «Краснодар» одержал рекордно крупную победу, и что в Новороссийске 5 мая пройдет сразу два марафона, включая один холостяцкий.