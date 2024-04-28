«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал чемпионата

Форвард «Локо» Антон Квитковских атакует кольцо «ПАРМЫ» в матче 1/4 финала 28 апреля 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

Форвард «Локо» Антон Квитковских атакует кольцо «ПАРМЫ» в матче 1/4 финала 28 апреля 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.

В Перми 28 апреля состоялся третий матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между местным баскетбольным клубом «ПАРМА» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». После первой четверти на табло было равенство — 16:16, но в следующей десятиминутке «Локо» совершил мощный рывок 24:5, после чего спокойно довел дело до нужного результата. Финальная сирена зафиксировала счет 82:54.

Таким образом, серию до 3 побед «Локо» выиграл 3-0 (ранее, в Краснодаре, были зафиксированы победы 112:85 и 97:60) и вышел в полуфинал чемпионата Единой лиги ВТБ.