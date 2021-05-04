В Краснодаре работает выставка «Родник, живой и звонкий»

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 1 мая открылась выставка «Родник, живой и звонкий»

Экспозиция включает 49 работ: живописные произведения и скульптуры, которые создали выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«В пространстве выставки 22 живописца и один скульптор беседуют об истории нашей страны и ее настоящем, о духовности и культурных ценностях. Каждый в этой беседе приводит свой аргумент — художественный образ — продолжая, дополняя один другого. Такое общение напоминает журчащий родник», — сообщили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 6 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. Так, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях, расписанные художницей Еленой Прийма, а также редкие монеты.

В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в музее имени Коваленко — выставка авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой, а также фондовая выставка «От кареты до ракеты». В Муниципальном концертном зале представлена выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом». Кроме того, 1 мая в арт-пространстве Plague Space открылась дебютная персональная экспозиция Process Вани Венмера.

Афиша Краснодара Выставки Краснодар Музеи

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В Краснодаре работает выставка «Родник, живой и звонкий»
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