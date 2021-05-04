В Краснодаре работает выставка «Родник, живой и звонкий»

Экспозиция включает 49 работ: живописные произведения и скульптуры, которые создали выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«В пространстве выставки 22 живописца и один скульптор беседуют об истории нашей страны и ее настоящем, о духовности и культурных ценностях. Каждый в этой беседе приводит свой аргумент — художественный образ — продолжая, дополняя один другого. Такое общение напоминает журчащий родник», — сообщили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 6 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.