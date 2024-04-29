В сочинском дендрарии спустя год снова откроют канатную дорогу

С 1 мая в сочинском парке «Дендрарий» после ремонта длиною в год вновь начнет работать канатная дорога

Завершен капитальный ремонт канатной дороги сочинского парка «Дендрарий» — об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

«Произведена передвижка канатов, усиление фундаментов опор и заменены важные части электромеханического оборудования. Запуск канатной дороги состоится 1 мая», говорится в сообщении.

Подвесная трасса длиной 897 метров позволяет подняться на высоту 172 метра над уровнем моря за 5 минут. Канатную дорогу в дендрарии открыли в 1977-м и впервые закрыли на капитальный ремонт год назад.

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