В Краснодаре откроется выставка авторских кукол

Экспозиция включает более 100 авторских кукол мастеров из разных стран. Экспонаты предоставлены художником, коллекционером и меценатом Светланой Пчельниковой.

Выставка «Посмотри жизни в глаза» — часть проекта «Шокирующие куклы». Как сообщает пресс-служба музея, каждая из работ идет вразрез с исторически сложившимися стереотипами куклы только лишь как игрушки и позитивного объекта для любования. Все экспонаты — полноценный объект современного искусства. Дополнят коллекцию живописные произведения краснодарских художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк.

Выставка «Посмотри жизни в глаза» будет работать в Краснодарском музее имени Коваленко (Красная, 13) до 20 июня. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей. Возрастное ограничение — 12+.