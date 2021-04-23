В Краснодаре откроется выставка авторских кукол

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 24 апреля начнет работать выставка «Посмотри жизни в глаза»

Экспозиция включает более 100 авторских кукол мастеров из разных стран. Экспонаты предоставлены художником, коллекционером и меценатом Светланой Пчельниковой.

Выставка «Посмотри жизни в глаза» — часть проекта «Шокирующие куклы». Как сообщает пресс-служба музея, каждая из работ идет вразрез с исторически сложившимися стереотипами куклы только лишь как игрушки и позитивного объекта для любования. Все экспонаты — полноценный объект современного искусства. Дополнят коллекцию живописные произведения краснодарских художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк.

Выставка «Посмотри жизни в глаза» будет работать в Краснодарском музее имени Коваленко (Красная, 13) до 20 июня. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей. Возрастное ограничение — 12+.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон», в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности».

Кроме того, в арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе открыта выставка «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями». Посетить ее можно бесплатно до 30 мая.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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