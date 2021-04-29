В Краснодаре работает выставка редких монет
В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка «Империи и императоры»
Экспозиция основана на нумизматической коллекции музея из драгоценных металлов. В витринах представлены монеты времен правления византийских императоров Льва III Исавра, Константина V Копронима и Льва IV Хазара — предметы выдающегося памятника истории и культуры — Славянского клада. Его нашли 7 мая 1989 года на рисовых чеках колхоза «Путь коммунизма» вблизи станицы Анастасиевской. В музей имени Фелицына поступили 207 монет — 205 византийских солида и 2 хазарских динара. Также на выставке представлена монетная система Российской Империи — от Петра I до Николая II.
Выставка «Империи и императоры» будет работать до 27 июня. Стоимость билетов от 50 до 150 рублей.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон» и картины на камнях, расписанные художницей Еленой Прийма. В библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в музее имени Коваленко — выставка авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой, в Муниципальном концертном зале — выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом».