В Краснодаре работает выставка редких монет

Краснодарский край

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В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка «Империи и императоры»

Экспозиция основана на нумизматической коллекции музея из драгоценных металлов. В витринах представлены монеты времен правления византийских императоров Льва III Исавра, Константина V Копронима и Льва IV Хазара — предметы выдающегося памятника истории и культуры — Славянского клада. Его нашли 7 мая 1989 года на рисовых чеках колхоза «Путь коммунизма» вблизи станицы Анастасиевской. В музей имени Фелицына поступили 207 монет — 205 византийских солида и 2 хазарских динара. Также на выставке представлена монетная система Российской Империи — от Петра I до Николая II.

Выставка «Империи и императоры» будет работать до 27 июня. Стоимость билетов от 50 до 150 рублей.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон» и картины на камнях, расписанные художницей Еленой Прийма. В библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в музее имени Коваленко — выставка авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой, в Муниципальном концертном зале — выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом».

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