В Краснодаре откроется выставка оригинальной графики Пикассо

Краснодарский край

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В Краснодарском выставочном зале 23 апреля откроется экспозиция «Пабло Пикассо: художник среди поэтов»

Премьера выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоялась в 2018 году в Государственном Эрмитаже. На выставке представлены оригинальные графические работы одного из основоположников кубизма.

Зрители смогут увидеть произведения, предоставленные галереей современного искусства PSGallery (Санкт-Петербург) из собрания Марка Башмакова. В рамках выставки будет экскурсионное обслуживание в формате аудиогида. Желающим воспользоваться услугой нужно иметь при себе смартфон и наушники.

Выставка будет работать в Краснодарском выставочном зале (Рашпилевская, 32) до 27 июня со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. В музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон», в библиотеке ЦСИ «Типография» работает экспозиция «Феминистские транслокальности».

Кроме того, в арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе открыта выставка «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями». Посетить ее можно бесплатно до 30 мая.

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