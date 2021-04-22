В Краснодаре откроется выставка оригинальной графики Пикассо
В Краснодарском выставочном зале 23 апреля откроется экспозиция «Пабло Пикассо: художник среди поэтов»
Премьера выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоялась в 2018 году в Государственном Эрмитаже. На выставке представлены оригинальные графические работы одного из основоположников кубизма.
Зрители смогут увидеть произведения, предоставленные галереей современного искусства PSGallery (Санкт-Петербург) из собрания Марка Башмакова. В рамках выставки будет экскурсионное обслуживание в формате аудиогида. Желающим воспользоваться услугой нужно иметь при себе смартфон и наушники.
Выставка будет работать в Краснодарском выставочном зале (Рашпилевская, 32) до 27 июня со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. В музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон», в библиотеке ЦСИ «Типография» работает экспозиция «Феминистские транслокальности».
Кроме того, в арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе открыта выставка «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями». Посетить ее можно бесплатно до 30 мая.