В Краснодаре откроется выставка оригинальной графики Пикассо

Премьера выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоялась в 2018 году в Государственном Эрмитаже. На выставке представлены оригинальные графические работы одного из основоположников кубизма.

Зрители смогут увидеть произведения, предоставленные галереей современного искусства PSGallery (Санкт-Петербург) из собрания Марка Башмакова. В рамках выставки будет экскурсионное обслуживание в формате аудиогида. Желающим воспользоваться услугой нужно иметь при себе смартфон и наушники.

Выставка будет работать в Краснодарском выставочном зале (Рашпилевская, 32) до 27 июня со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.