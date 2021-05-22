В Краснодаре откроется выставка немецкого коллектива KOTZ

Краснодарский край

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В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 22 мая откроется экспозиция ¡el siguiente! немецкого коллектива KOTZ

Экспозиция представляет собой тотальную инсталляцию, состоящую из разных объектов и нескольких холстов. Выставка пройдет при участии художников Asffwac, Tissue Hunter, Дон Электро, Мариан Люфт, Сальвадор Марино.

KOTZ — художественный коллектив, основанный в Лейпциге в 2019 году Доном Электро, Марианом Люфтом и Сальвадором Марино.

Начало вернисажа 22 мая в 19:00. Выставка будет работать до 17 июня по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Возрастное ограничение — 18+. Вход свободный.

Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.

Ранее Юга.ру писали, что основатели арт-пространства Plague Space намерены вживую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве.

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В Краснодаре откроется выставка немецкого коллектива KOTZ
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