В Краснодаре откроется выставка немецкого коллектива KOTZ
В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 22 мая откроется экспозиция ¡el siguiente! немецкого коллектива KOTZ
Экспозиция представляет собой тотальную инсталляцию, состоящую из разных объектов и нескольких холстов. Выставка пройдет при участии художников Asffwac, Tissue Hunter, Дон Электро, Мариан Люфт, Сальвадор Марино.
KOTZ — художественный коллектив, основанный в Лейпциге в 2019 году Доном Электро, Марианом Люфтом и Сальвадором Марино.
Начало вернисажа 22 мая в 19:00. Выставка будет работать до 17 июня по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Возрастное ограничение — 18+. Вход свободный.
Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.
Ранее Юга.ру писали, что основатели арт-пространства Plague Space намерены вживую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве.