В музее Фелицына открылась фотовыставка, посвященная Краснодару

В краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына с апреля можно посетить персональную фотовыставку Дмитрия Сеника

Экспозиция, посвященная кубанской столице, получила название «Город, сон». В нее вошли 30 черно-белых фоторабот, сделанных на улицах Краснодара в последние несколько лет. Основные направления творчества Дмитрия Сеника — абстрактная и стрит-фотография. Он использует интуитивный подход при создании снимков, больше доверяя чувствам, а не предварительным замыслам. В процессе съемки он старается найти уникальные вещи в повседневности.

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Выставка «Город, сон» будет работать в музее Фелицына на улице Гимназической, 67 ежедневно до 6 июня. Посетить ее можно бесплатно со вторника по воскресенье, понедельник — выходной.