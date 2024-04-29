Две улицы Краснодара перекроют на 4,5 месяца для прокладки теплосетей
Краснодарские улицы КИМ и Адыгейская Набережная будут частично закрыты для проезда с 24 мая по 1 октября
«Краснодартеплосеть» анонсировала планы по замене участка магистрального теплоснабжающего трубопровода «ТЭЦ — Центр города». Для этого с 24 мая по 1 октября будут частично перекрыты две улицы — об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Улицу КИМ закроют для проезда автотранспорта на отрезке от дома №30 до пересечения с ул. им. Павлова. Адыгейскую набережную — от переулка Стеклотарный до перекрестка с южным отрезком ул. им. Чехова.
«Это очередной этап масштабного обновления одной из крупнейших тепломагистралей города. Ежегодно ресурсник выходит на реконструкцию и меняет километр сетей», прокомментировал Сергей Сторчун, директор департамента городского хозяйства и ТЭК.
Обновление заключается в укладке труб большего диаметра — 800 мм вместо 700. На направлении «ТЭЦ — Центр города» в общей сложности будет заменено 8,4 км тепломагистрали. Работы планируют завершить в 2026 году.
На прошлой неделе Юга писали о том, что мэрия Краснодара выбрала подрядчика для достройки подземного перехода на Красных Партизан, и о том, что в Восточно-Кругликовском районе в июне появится новая школа.