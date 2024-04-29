Две улицы Краснодара перекроют на 4,5 месяца для прокладки теплосетей

Краснодарские улицы КИМ и Адыгейская Набережная будут частично закрыты для проезда с 24 мая по 1 октября

«Краснодартеплосеть» анонсировала планы по замене участка магистрального теплоснабжающего трубопровода «ТЭЦ — Центр города». Для этого с 24 мая по 1 октября будут частично перекрыты две улицы — об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Улицу КИМ закроют для проезда автотранспорта на отрезке от дома №30 до пересечения с ул. им. Павлова. Адыгейскую набережную — от переулка Стеклотарный до перекрестка с южным отрезком ул. им. Чехова.