Две улицы Краснодара перекроют на 4,5 месяца для прокладки теплосетей

Краснодарский край

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  • С этой точки улицы КИМ 24 мая 2024 года начнется ремонт теплосетей © Скриншот сайта Google.com/maps
    С этой точки улицы КИМ 24 мая 2024 года начнется ремонт теплосетей © Скриншот сайта Google.com/maps

Краснодарские улицы КИМ и Адыгейская Набережная будут частично закрыты для проезда с 24 мая по 1 октября

«Краснодартеплосеть» анонсировала планы по замене участка магистрального теплоснабжающего трубопровода «ТЭЦ — Центр города». Для этого с 24 мая по 1 октября будут частично перекрыты две улицы — об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Улицу КИМ закроют для проезда автотранспорта на отрезке от дома №30 до пересечения с ул. им. Павлова. Адыгейскую набережную — от переулка Стеклотарный до перекрестка с южным отрезком ул. им. Чехова.

  • Улицы, которые будут закрыты с 24 мая по 1 октября 2024 года для замены тепломагистрали © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
    Улицы, которые будут закрыты с 24 мая по 1 октября 2024 года для замены тепломагистрали © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
  • Улицы, которые будут закрыты с 24 мая по 1 октября 2024 года для замены тепломагистрали © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
    Улицы, которые будут закрыты с 24 мая по 1 октября 2024 года для замены тепломагистрали © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

«Это очередной этап масштабного обновления одной из крупнейших тепломагистралей города. Ежегодно ресурсник выходит на реконструкцию и меняет километр сетей», прокомментировал Сергей Сторчун, директор департамента городского хозяйства и ТЭК.

Обновление заключается в укладке труб большего диаметра — 800 мм вместо 700. На направлении «ТЭЦ — Центр города» в общей сложности будет заменено 8,4 км тепломагистрали. Работы планируют завершить в 2026 году.

На прошлой неделе Юга писали о том, что мэрия Краснодара выбрала подрядчика для достройки подземного перехода на Красных Партизан, и о том, что в Восточно-Кругликовском районе в июне появится новая школа.

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