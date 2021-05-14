В Краснодаре работает выставка экзотических насекомых

Краснодарский край

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В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка «Насекомые джунглей»

Экспонаты предоставил местный энтомолог Вадим Боровой. Посетители увидят мадагаскарских тараканов, тропических пауков, скорпионов, палочников, богомолов — всего более 30 различных видов.

В отдельной витрине представлена коллекция чучел экзотических насекомых. Выставка будет работать до 25 июля по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей.

Напомним, сейчас в Краснодаре открыты несколько экспозиций. Так, в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в арт-пространстве Plague Space представлены работы Вани Венмера под общим названием Process.

В музее имени Коваленко можно увидеть авторские куклы из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий».

В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, а в Муниципальном концертном зале работает выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом».

В музее Фелицына выставлены фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях и редкие монеты. В «Галерее Ларина» работает выставка «Коллекция», на которой представили работы 12 знаковых художников города.

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