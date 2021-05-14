В Краснодаре работает выставка экзотических насекомых

В отдельной витрине представлена коллекция чучел экзотических насекомых. Выставка будет работать до 25 июля по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей.

Экспонаты предоставил местный энтомолог Вадим Боровой. Посетители увидят мадагаскарских тараканов, тропических пауков, скорпионов, палочников, богомолов — всего более 30 различных видов.

Напомним, сейчас в Краснодаре открыты несколько экспозиций. Так, в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в арт-пространстве Plague Space представлены работы Вани Венмера под общим названием Process.

В музее имени Коваленко можно увидеть авторские куклы из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий».

В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, а в Муниципальном концертном зале работает выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом».

В музее Фелицына выставлены фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях и редкие монеты. В «Галерее Ларина» работает выставка «Коллекция», на которой представили работы 12 знаковых художников города.