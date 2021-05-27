В Краснодаре открылась интерактивная выставка для детей с экспонатами из Lego
В краснодарском ТРЦ «OZ Молл» 27 мая открылась выставка для детей «Мир кубиков»
Представленные экспонаты созданы из деталей Lego. Выставка интерактивная — все предметы можно трогать. Кроме того, посетители узнают историю создания компании и самого конструктора, смогут «прокатиться» на американских горках в очках виртуальной реальности, своими руками создать персонаж настоящего мультфильма и увидеть его на экране. Предусмотрены мастер-классы и квесты, за участие в которых полагаются дипломы и подарки.
Экспозиция будет работать до 18 июля. Стоимость детского билета 390 рублей (в будни) и 490 рублей (в выходные), взрослого — 490 и 590 рублей соответственно. Малышам до трех лет вход свободный. Купить билет можно в кассе или на официальном сайте выставки.
Отметим, сейчас в Краснодаре можно посетить более десятка экспозиций. В музее Фелицына можно увидеть фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях и редкие монеты, а также экзотических насекомых.
В выставочном зале представлены оригинальные графические произведения Пабло Пикассо и фотографии Игоря Степанова. В галерее «Арт-Союз» работает персональная выставка Романа Макагонова «Присутствие в моменте».
В музее имени Коваленко можно увидеть авторские куклы из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий».
В библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в арт-пространстве Plague Space представлены работы немецкого коллектива KOTZ под общим названием ¡el siguiente!