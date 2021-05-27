В Краснодаре открылась интерактивная выставка для детей с экспонатами из Lego

Представленные экспонаты созданы из деталей Lego. Выставка интерактивная — все предметы можно трогать. Кроме того, посетители узнают историю создания компании и самого конструктора, смогут «прокатиться» на американских горках в очках виртуальной реальности, своими руками создать персонаж настоящего мультфильма и увидеть его на экране. Предусмотрены мастер-классы и квесты, за участие в которых полагаются дипломы и подарки.

Экспозиция будет работать до 18 июля. Стоимость детского билета 390 рублей (в будни) и 490 рублей (в выходные), взрослого — 490 и 590 рублей соответственно. Малышам до трех лет вход свободный. Купить билет можно в кассе или на официальном сайте выставки.