Зимой — в Петербург: на острове Новая Голландия скоро откроют каток
В Санкт-Петербурге 21 ноября откроется каток в Новой Голландии. Он будет работать даже при плюсовой температуре
Издание «Петербург2» сообщило, что каток в Санкт-Петербурге на территории острова Новая Голландия откроется 21 ноября и будет работать до 14 марта. Ледовая площадка площадью более 2 тыс. м² появится на месте газона.
В день открытия выступят музыканты Krewe Brass Band и ZeBrass Band и квартет Никиты Мочалина. Гостей будут развлекать аниматоры.
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Известно, что в будни каток будет работать с 09:45 до 21:45, а в праздничные дни — до 23:15. Один сеанс длится час. При этом каток будет работать даже при плюсовой температуре.
С понедельника по четверг гостей будут развлекать тематическими музыкальными программами, а для комфорта организуют теплую раздевалку и зону отдыха.
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