В Санкт-Петербурге 21 ноября откроется каток в Новой Голландии. Он будет работать даже при плюсовой температуре

Издание «Петербург2» сообщило, что каток в Санкт-Петербурге на территории острова Новая Голландия откроется 21 ноября и будет работать до 14 марта. Ледовая площадка площадью более 2 тыс. м² появится на месте газона.

В день открытия выступят музыканты Krewe Brass Band и ZeBrass Band и квартет Никиты Мочалина. Гостей будут развлекать аниматоры.