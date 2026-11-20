КубГУ выдал 16 иностранцам сертификаты о знании русского языка, которым они не владеют — соцсети
В Кубанском государственном университете иностранцам подписали сертификаты о знании языка, который они не знают
19 ноября телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на данные Рособрнадзора сообщил, что Кубанский государственный университет выдал сертификаты о знании русского языка иностранцам, которые не смогли сдать экзамен. По итогам проверки ведомство вынесло вузу два предостережения. Юга.ру не смогли найти их на сайте Рособрнадзора.
В посте говорится, что один документ выдали в мае 2025 года, остальные 15 — с марта по июнь 2026 года.
Согласно этим документам, их обладатели якобы владеют русским на уровне, позволяющем поддержать непринужденную беседу в повседневной жизни, у врача или в полиции. Однако на практике они не могут ответить даже на элементарные вопросы.
Студентки ЮФУ заявили о скрытых камерах в женских туалетах:
Отметим, что в октябре 2025 года в соцсетях сообщали о подобной ситуации. Однако тогда ректор КубГУ Михаил Астапов назвал информацию ложной.
Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре арестовали помощника проректора КубГУ за мошенничество на 8 млн рублей.