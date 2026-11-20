В Кубанском государственном университете иностранцам подписали сертификаты о знании языка, который они не знают

19 ноября телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на данные Рособрнадзора сообщил, что Кубанский государственный университет выдал сертификаты о знании русского языка иностранцам, которые не смогли сдать экзамен. По итогам проверки ведомство вынесло вузу два предостережения. Юга.ру не смогли найти их на сайте Рособрнадзора.

В посте говорится, что один документ выдали в мае 2025 года, остальные 15 — с марта по июнь 2026 года.

Согласно этим документам, их обладатели якобы владеют русским на уровне, позволяющем поддержать непринужденную беседу в повседневной жизни, у врача или в полиции. Однако на практике они не могут ответить даже на элементарные вопросы.