«Детективы на кухне» возвращаются. Семьи с детьми могут бесплатно послушать новый сезон аудиосказки про здоровое питание
На стриминговых платформах стартовал новый сезон аудиосказки «Детективы на кухне»*, которая помогает детям и родителям разбираться в правильном питании и прививать здоровые привычки. Слушателей ждут очередные захватывающие расследования и знакомство с новым героем — монстриком ЗОЖЖИ.
Аудиосказка предлагает слушателям вместо обычных лекций про ЗОЖ погрузиться в настоящую детективную историю. Ее героями по-прежнему выступает семья Смирновых — переживающая мама, жующий на бегу папа, мудрая бабушка и любознательные дети Макс и Сима. Они сталкиваются с проблемами, знакомыми многим, — любовью к сладкому, капризами за столом, трудностями с засыпанием.
Каждая серия «Детективов на кухне» посвящена конкретной теме, среди которых скрытый сахар, принцип сбалансированной тарелки, польза молочных продуктов и витаминов. Полезные советы и новые знания органично встроены в игру: дети получают их, когда вместе с героями ищут улики, разгадывают загадки и проверяют гипотезы. Завершаются эпизоды небольшими практическими заданиями или вопросами, которые помогают юным слушателям и родителям обсудить услышанное и закрепить привычку.
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Первый сезон, состоящий из пяти выпусков, собрал более 30 тысяч прослушиваний по всей России и даже в странах СНГ. По данным одной из стриминговых площадок, чаще всего аудиосказку запускали семьи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Татарстана.
По словам родителей юных слушателей, дети стали чаще упоминать фрукты, ягоды, крупы и реже — сладости. Также они активно пользуются полезными советами, полученными от «Детективов на кухне». Самым популярным эпизодом стал «Обманщик играет в прятки», который учит внимательно читать этикетки. По сюжету Макс отказывается от любимых хлопьев с молоком на завтрак, и дети вместе с Морковкой-детективом выясняют, что виной всему коварный Обманщик, спрятавшийся в длинных составах продуктов.
Аудиосказку можно слушать в любом удобном месте — подкаст доступен бесплатно на Яндекс Музыке, в VK, Mave и Apple Podcasts. Все эпизоды и материалы для семьи, среди которых памятка по хранению продуктов, правила «разноцветной тарелки» и инструкция по чтению этикеток, собраны на сайте проекта «Школа питания».
* «Детективы на кухне» — образовательная аудиосказка, представленная торговой сетью «Пятёрочка» в рамках «Школы питания».