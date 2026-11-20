На стриминговых платформах стартовал новый сезон аудиосказки «Детективы на кухне»*, которая помогает детям и родителям разбираться в правильном питании и прививать здоровые привычки. Слушателей ждут очередные захватывающие расследования и знакомство с новым героем — монстриком ЗОЖЖИ.

Аудиосказка предлагает слушателям вместо обычных лекций про ЗОЖ погрузиться в настоящую детективную историю. Ее героями по-прежнему выступает семья Смирновых — переживающая мама, жующий на бегу папа, мудрая бабушка и любознательные дети Макс и Сима. Они сталкиваются с проблемами, знакомыми многим, — любовью к сладкому, капризами за столом, трудностями с засыпанием.

Каждая серия «Детективов на кухне» посвящена конкретной теме, среди которых скрытый сахар, принцип сбалансированной тарелки, польза молочных продуктов и витаминов. Полезные советы и новые знания органично встроены в игру: дети получают их, когда вместе с героями ищут улики, разгадывают загадки и проверяют гипотезы. Завершаются эпизоды небольшими практическими заданиями или вопросами, которые помогают юным слушателям и родителям обсудить услышанное и закрепить привычку.