В выходные в Краснодаре ограничат проезд по улице Северной из-за коммунальных работ

Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 21 по 22 ноября временно изменят схему движения на улице Северной. Ограничения вводят из-за земляных работ — специалисты будут подключать объекты к сетям водоснабжения и канализации.

Что изменится: перекроют одну полосу на участке улицы Северной от Коммунаров до Седина (в направлении Северных мостов) — объехать котлован водители смогут по выделенной полосе для общественного транспорта;

при движении в сторону улицы Красной для проезда также оставят только одну полосу. В дептрансе заверили, что ограничения не продлятся дольше выходных.