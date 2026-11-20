В Краснодаре в выходные перекроют часть полос на улице Северной
В выходные в Краснодаре ограничат проезд по улице Северной из-за коммунальных работ
Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 21 по 22 ноября временно изменят схему движения на улице Северной. Ограничения вводят из-за земляных работ — специалисты будут подключать объекты к сетям водоснабжения и канализации.
Что изменится:
- перекроют одну полосу на участке улицы Северной от Коммунаров до Седина (в направлении Северных мостов) — объехать котлован водители смогут по выделенной полосе для общественного транспорта;
- при движении в сторону улицы Красной для проезда также оставят только одну полосу.
В дептрансе заверили, что ограничения не продлятся дольше выходных.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца года ограничили проезд по улице Новороссийской.
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