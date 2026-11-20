У экс-директора сочинского БТИ забрали недвижимость на 1,1 млрд рублей
Суд изъял имущество у бывшего директора БТИ в Сочи
19 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Сочи суд обратил в доход государства имущество бывшего директора местного филиала краевого БТИ. Ответчиками были сам экс-начальник, его родственники и еще несколько связанных с ним лиц.
Антикоррупционный иск подала прокуратура. Ведомство выяснило, что чиновник с 2002 по 2015 год скупил через подконтрольных людей 19 дорогих объектов недвижимости. Их суммарная кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей.
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Фактическая же цена активов составила больше 1,1 млрд рублей. Это намного больше, чем ответчики официально заработали вместе.
Хостинский районный суд удовлетворил требование ведомства в полном объеме.
Как писали Юга.ру, в начале ноября главу Славянского района отправили под стражу. Его подозревают в многомиллионной взятке от похоронного бизнеса.