19 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Сочи суд обратил в доход государства имущество бывшего директора местного филиала краевого БТИ. Ответчиками были сам экс-начальник, его родственники и еще несколько связанных с ним лиц.

Антикоррупционный иск подала прокуратура. Ведомство выяснило, что чиновник с 2002 по 2015 год скупил через подконтрольных людей 19 дорогих объектов недвижимости. Их суммарная кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей.