Юрий Степанович Субботин — заслуженный архитектор России, автор десятков знаковых объектов Краснодара и юга России: от здания правительства Адыгеи в Майкопе до корректировки проекта гостиницы «Интурист» и храмов Рождества Христова и Димитрия Солунского. Он один из последних архитекторов города, который начинал с бетонной смеси и дошел до проектирования храмов и общественных зданий. Специально для Юга.ру журналистка Валентина Найда встретилась с Юрием Субботиным в его мастерской и поговорила с ним о том, как архитектор приехал на Кубань из Новосибирска, почему отстаивал пешеходные выходные на Красной, что для него значит формула «польза, прочность и красота» и почему проект реконструкции художественного училища так и остался на уровне макета. От бетонщика — к архитектору В трудовой книжке Юрия Субботина первая строительная запись появилась в 1961 году: «бетонщик второго разряда». Эту строку он вспоминает с заметной гордостью — как профессиональную точку отсчета. Спустя десятилетия Субботин будет работать над крупными общественными объектами, проектировать храмы, участвовать в конкурсах, создавать макеты и спорить с теми, кто меняет здания без согласования с автором. Но его отношение к архитектуре остается неизменным: она начинается не с эффектного фасада и не с компьютерной визуализации, а с понимания материала, места и человеческой жизни внутри будущего дома. В мастерской Юрия Субботина тесно от книг, альбомов и макетов. На полках — уменьшенные храмы из полистирола, варианты общественных зданий, модели городских пространств. У окна — рисунки и фотографии, за которыми для архитектора стоит не только личная история, но и история Краснодара.

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

О профессии он говорит не языком званий и портфолио: «Архитектор — это главный строитель». Он расшифровывает слово по-своему: «Тектор — строитель, «архи» — главный». В этом есть и историческая точность: слово «архитектор» восходит к греческому ἀρχιτέκτων — «главный строитель». Архитектор, по убеждению Субботина, не должен быть человеком, который ограничивается фасадом, красивой визуализацией или чертежом. Он обязан знать материал и конструкцию, понимать, как здание будет построено, как проживет десятилетия и будет ли в нем удобно человеку. Из Новосибирска — в архитектуру Юрий Субботин родился в Новосибирске в 1943 году. Его отец прошел Великую Отечественную войну и вернулся инвалидом II группы, но, как вспоминает сын, многое продолжал делать своими руками: строил, ремонтировал, работал с инструментом, умел подшивать валенки и находить практическое решение для любой домашней задачи. «Настоящий мужик был, все умел», — говорит Субботин.

Родители Юрия Субботина © Фото Валентины Найда, Юга.ру

Будущий архитектор рано помогал семье: работал на стройках, учился понимать материал не по учебнику, а в деле. В семье было четверо братьев, и трое стали архитекторами. Юрий выбрал профессию первым; за ним пришел Петр, а младший брат Олег стал доктором архитектуры. Субботин окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института в 1967 году. Он пришел в архитектуру не из художественной школы: его сильной стороной были математика и физика. Среди однокурсников, вспоминает он, были люди с более уверенной академической подготовкой в рисунке. Но именно точные науки он позже назовет фундаментом профессии. «Они даже, я считаю, лучше меня рисовали, потому что у них подготовка была. А я пришел после десятого класса сразу в институт», — рассказывает Субботин. Рисунок, по его убеждению, неотделим от расчета. Архитектура начинается с понимания квадрата, диагонали, пропорции, оси, материала и конструкции — с умения увидеть порядок внутри формы.

© Фото предоставил Юрий Субботин

«Геометрию нужно знать», — объясняет он. — Химия, математика, физика — науки технические, все необходимы». Он с недоверием относится к идее, что архитектора может заменить компьютерная программа. Технологии, считает Субботин, полезны как инструмент, но не могут заменить навыка смотреть, рисовать, рассчитывать и понимать, как здание работает в реальности. Среди своих ориентиров он называет Ле Корбюзье — одного из ключевых архитекторов XX века и теоретика модернизма, японского архитектора Кэндзо Тангэ, автора мемориального комплекса мира в Хиросиме, сибирского архитектора Андрея Крячкова и Анатолия Воловика — заслуженного архитектора РСФСР. Конкурс как проверка себя Ещё во время учебы Субботин вместе с Николаем Казаковым и Ольгой Воробьевой участвовал в международном конкурсе, связанном с застройкой района Петржалка в Братиславе — территории на другом берегу Дуная. Впоследствии общая тема стала основой дипломных разработок: Субботин занимался жилой застройкой, его коллеги — другими частями градостроительного решения.

Краснодар привлек его не только климатом. Он увидел быстро растущий город, в котором было много работы, незавершенных пространств и возможностей для архитектора. «Работы было много, вижу — непочатый край тут», — вспоминает Субботин. В итоге Краснодар стал его городом более чем на полвека. «Я много раз участвовал в конкурсах. Не то чтобы быть первым или получить первое место, а просто посмотреть, как работа смотрится рядом с другими», — говорит он. Эта потребность в профессиональной проверке осталась у Субботина на десятилетия. Он говорит, что конкурс дисциплинирует: в нем нельзя спрятаться за статусом или привычным методом, приходится заново искать образ, доказывать точность планировки, пропорций и конструктивного решения. «Ткнул пальцем на карте» На Кубань Юрий Субботин переехал в 1973 году. В Новосибирске он узнал о наборе специалистов в «Южгипрокоммунстрой». Сначала приехал в Сочи, затем оказался в Краснодаре. О решении говорит с улыбкой: «Ткнул пальцем на карте». Одной из первых знаковых работ в регионе для него стал стал проект Дома правительства в Майкопе: конкурсное предложение Субботина заняло первое место. Субботин называет этот объект поворотным: он дал возможность перейти к крупным общественным и административным задачам.

Эскиз Дома правительства © Фото предоставил Юрий Субботин

© Фото предоставил Юрий Субботин

«Здесь это первая работа, она знаковая», — говорит архитектор. Позже он участвовал в корректировке проекта гостиницы «Интурист» в Краснодаре и осуществлял авторский надзор. Когда он включился в работу, каркас здания уже был возведен. Чтобы получить согласование на корректировку и право дальнейшего надзора, Субботину пришлось обращаться к разработчикам первоначального решения в Ленинграде. С гостиницей «Интурист» связан и его взгляд на город как на точку притяжения для путешественников. В советские годы Субботин настаивал, что Краснодару нужен полноценный гостиничный объект: город должен был стать не только транзитной остановкой по пути к морю, но и самостоятельным центром, интересным приезжим. Дом на земле Субботин не скрывает критического отношения к массовому многоэтажному жилью. Пятиэтажные дома он называет «горизонтальными бараками», а высотные — «вертикальными». Это не универсальный градостроительный рецепт, а его личная, эмоциональная позиция: человеку важно сохранять связь с землей и иметь возможность обустраивать собственное пространство. «Я всю жизнь на земле», — говорит он. — «Я на земле родился, я должен на земле и быть». Он вспоминает, что еще молодым сформулировал для себя условие: прежде чем окончательно считать себя архитектором, он должен построить собственные дом и мастерскую. Не просто получить квартиру в многоэтажке, а создать место, где отвечаешь за каждую конструкцию, деталь и маршрут.

Пока я себе дом и мастерскую не построю, я не буду архитектором Юрий Субботин

Свое представление о человеческом масштабе он попытался воплотить в краснодарском микрорайоне Дивный в поселке Индустриальном. Проект появился в конце 1980-х, когда в стране обсуждалась программа обеспечения молодых семей жильем. Субботин предложил альтернативу типовой квартальной застройке — двухэтажный поселок с двухэтажной застройкой по модели «города-сада», где у каждой семьи должен быть участок.

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

«Если семья — это малая частичка государства, то у нее должен быть свой участок», — объясняет архитектор. Начинать, подчеркивает Субботин, нужно было не с раздачи земли, а с генплана, дорог и инженерных сетей. Впоследствии застройка территории, по его оценке, стала отходить от первоначальной концепции. Польза, прочность и красота Архитектуру Субботин объясняет через классическую витрувианскую формулу: польза, прочность и красота. Порядок слов для него принципиален. Сначала архитектор должен понять назначение здания, технологию и человеческий маршрут; затем обеспечить прочность и только потом искать пластический образ. «Сперва польза. Потом прочность. А красота — дело наживное», — говорит он. Будущее здание начинается для него не с рисунка за столом. Субботин приезжает на участок, осматривает его, определяет стороны света, смотрит на рельеф, соседнюю застройку, входы и выходы. Он пытается понять, кто окажется в этом месте и как будет через него двигаться. «Первое, что нужно: прихожу на то место, где должно быть», — объясняет Субботин. — «И вот так вот крутишься: справа, слева, соседи кто». Он называет это «сценарием» архитектуры. Здание существует не как картинка, а как последовательность действий: человек подъезжает, входит, ориентируется, ждет, встречается с другими людьми, проходит дальше и выходит. Если эта последовательность не продумана, архитектура перестает быть полезной — даже при эффектном фасаде. Так он описывает и работу над Дворцом бракосочетания на улице Гагарина. Субботин реконструировал существующее здание, превратив его в пространство для торжественных церемоний. Он вспоминает, что работал над объектом безвозмездно и проводил там дни с утра до вечера. Главной задачей было не только изменить внешний вид, но и выстроить маршрут: подъезд свадебной процессии, вход гостей, ожидание, встречу жениха и невесты, движение по залам.

Дворец бракосочетания на улице Гагарина © Фото предоставил Юрий Субботин

«И монастырь, и даже Дворец бракосочетания — это нужно сочинить сценарий», — говорит архитектор. Улица как общественное пространство Принцип сценарного проектирования Субботин переносил и на город. По его мнению, улица не должна быть только транспортным коридором: у нее есть и другая функция — быть местом встречи, прогулки, разговора, медленного движения. Архитектор вспоминает, что после поездок в Италию, Болгарию и другие страны предлагал закрывать для автомобилей хотя бы одну центральную улицу Краснодара по выходным. Его аргумент был прост: городу нужно пространство, где можно просто идти, а не уступать дорогу машинам. «Надо хоть закрыть одну улицу, чтобы по ней гуляли в субботу и воскресенье», — вспоминает Субботин.

Вернуть Красную: Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов

По его словам, он обращался с этой идеей к тогдашнему первому секретарю Краснодарского горкома КПСС Ивану Дьякову. Архитектор признается, что идея встречала сомнения: перекрытие центральной магистрали казалось слишком смелым решением. Но Субботин настаивал, что пешеходная улица не создаст пустоту, а, наоборот, вернет центру людей. «Когда закроют, тогда еще больше будет», — так он передает свой тогдашний ответ скептикам. В 1983 году на Красной действительно появился пешеходный режим по выходным. В разные годы эта практика менялась: режим приостанавили в 2020 году, ненадолго вернули весной 2022-го и вскоре снова отменили. Поэтому история Красной остаётся для Краснодара не только вопросом организации движения, но и спором о том, каким должен быть центр города — транзитным или человеческим. Макеты и масштаб В мастерской Субботина макеты занимают особое место. Здесь стоят уменьшенные храмы, варианты общественных зданий, модели городских пространств. Некоторые сделаны из полистирола профессиональными макетчиками, другие относятся к студенческим и конкурсным проектам.

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

Для архитектора макет — не декоративная копия и не музейный сувенир. Это способ проверить замысел до строительства: увидеть силуэт, пропорции, главные и второстепенные оси, понять, как здание «садится» на участок и не спорит ли оно с окружением. «Потому что в макете видно здание», — говорит он. Субботин убежден, что сильная архитектура держится на композиционной логике, а не на случайной эффектности. Он может показывать исторический замок, который строился в разные эпохи, и обращать внимание на общую систему осей, может говорить о классике, модернизме или современной застройке, но возвращаться к одному и тому же вопросу: есть ли в здании порядок. «В разные эпохи строилось, а везде соблюдаются композиционные оси — главная и второстепенная», — говорит он. Вместе со студентами Субботин разрабатывал концепции реконструкции городской площади и общественных зданий. Он предлагал не воспринимать разновременную застройку как случайный набор фасадов, а искать для нее общую композиционную логику. В одной из таких работ существующие здания площади предполагалось связать единым архитектурным языком, сохранив разные эпохи, но сделав пространство цельным. «Не старое, а неухоженное» Отношение к реконструкции — одна из самых принципиальных тем для Субботина. Он не предлагает сохранять все без изменений, но убежден: обновление должно начинаться с уважения к существующему зданию и его авторской логике. Архитектор болезненно относится к переделкам, когда меняются фасады, планировки или характер объекта без согласования с теми, кто его создавал.

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

Он вспоминает советскую практику, при которой автором проекта юридически считался проектный институт, а не конкретный архитектор. «Я же автор. А мне говорят: «Не-а. Автор — институт, не ты», — рассказывает Субботин об одном из таких разговоров. При этом он признает, что большое здание создает коллектив: архитектор, конструктор, инженер, художник, скульптор, строитель. Однако первоначальный архитектурный замысел, считает он, должен быть защищен. «Каждый объект — это ребенок», — говорит Субботин. — «Смотришь, его переделывают без спроса. Это наша этика такая ненормальная». Старые дома не нужно автоматически списывать со счетов. В его мастерской есть собственный пример реконструкции: работая со зданием, архитектор старался не замаскировать его прошлое, а продолжить логику исторической архитектуры — увидеть пропорции, эркер, линию крыши, характер фасада. «Оно не старое здание. Оно просто неухоженное здание», — формулирует Субботин. Храм как пространство пути Особая часть работы Субботина связана с храмовой архитектурой. В интервью он упоминает храм Рождества Христова на Рождественской набережной, храм великомученика Димитрия Солунского в Юбилейном микрорайоне, храм Казанской иконы Божией Матери в районе улицы Тургенева и другие церковные объекты.

Храм Рождества Христова в Краснодаре © Фото предоставил Юрий Субботин

Храм Рождества Христова он проектировал в начале 1990-х вместе с братом Петром. Архитекторы подготовили два варианта: условно «кубанский» — с отдельно стоящей колокольней — и вариант, связанный с традицией Константина Тона. Выбрали первый. Субботин вспоминает, что фотографировал строительство поэтапно, а службы начались уже после устройства нижнего придела.

Храм Рождества Христова в Краснодаре © Фото Валентины Найда, Юга.ру

Храм Димитрия Солунского он воспринимал как часть более крупного мемориального пространства. По его словам, вместе с коллегами он работал над идеей комплекса, который мог бы включать не только церковь, но и музей, зал для поминовения и арку Победы. Не все элементы замысла были воплощены, но сама концепция показывает его метод: храм для него не отдельный объем, а центр территории, связанной с памятью, маршрутом и жизнью города. В храмовом проектировании, как и в работе над гражданскими объектами, Субботин начинает с места. Нужно изучить участок, рельеф, стороны света, старые фундаменты, соседние здания и возможные подходы. Один из монастырских комплексов, по его воспоминаниям, начался с территории разрушенного детского сада. Архитектор приехал на участок вместе с представительницей монастыря, изучил топосъемку, а затем постепенно собрал будущую композицию: главный храм, пути движения, часовню для освящения воды и другие части комплекса.

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«Сперва север, юг, запад, восток, — говорит он. — Потихоньку-потихоньку макет сделал, а потом — в полистироле». В храмовой архитектуре ему важно сотрудничество с художниками и скульпторами. Он вспоминает работу над образом пророка Илии, обсуждения пластики, складок одежды, исторических образцов. По его убеждению, архитектура, скульптура и монументальное искусство не должны существовать по отдельности.

Совместные работы Юрия Субботина со скульпторами © Фото предоставил Юрий Субботин

«Я работал со всеми скульпторами, монументалистами, потому что это одна работа», — говорит Субботин. Учитель и собеседник Педагогика для Субботина — не дополнительная строчка в биографии. Он преподавал в Краснодарском государственном институте культуры, руководил студентами и продолжает поддерживать связь с выпускниками. В его мастерской учебные макеты стоят рядом с авторскими, а разговор о профессии постоянно возвращается к тому, что важно заложить в человеке с детства: внимательность, привычку работать руками, любовь к музыке, искусству и чтению.

Юрий Субботин со студентами и выпускниками © Фото предоставил Юрий Субботин

Юрий Субботин со студентами и выпускниками © Фото предоставил Юрий Субботин

Он говорит, что обучение не сводится к передаче технических навыков. Архитектору нужно учиться смотреть: не пробегать музей, не листать книги как справочник, не воспринимать город как фон. В Эрмитаже, вспоминает он, ему было важно не торопиться от зала к залу: «Я не выходил сразу пулей. Постою, посмотрю». Так же он относится к архитектуре: сначала остановиться, рассмотреть, увидеть пропорцию, понять, почему здание работает или не работает. «Хорошая архитектура — она и сейчас хорошая», — говорит он. «Ребенок — это новая флешка» В разговоре о детях Субботин легко переходит от архитектуры к воспитанию. Он вспоминает, как в детстве сам учился у отца: стройка, инструмент, работа с материалом, умение сделать вещь своими руками. Эту же логику он пытался перенести на своих детей. «Ребенок — это новая флешка, — говорит он. — Вот что туда вложишь, то он и будет транслировать». Субботин не скрывает, что для него важно было не просто «отдать в художку» или «отвести в кружок», а создать среду, в которой труд, искусство и профессия становятся частью повседневности. Он рассказывает, что в доме всегда были книги, музыка, разговоры о проектах, обсуждения работ. Архитектор признаётся, что специально не «программировал» детей на профессию, но и не прятал от нее: они видели макеты, чертежи, споры о пропорциях, поездки на объекты. Сыновья Степан и Василий выбрали художественную профессию и стали одними из основателей краснодарской арт-группы «ЗИП». Дочь Лада занимается живописью. Для Субботина это не история о творческой династии, а подтверждение его педагогической интуиции: если ребенок с детства видит труд и смысл, он сам найдет свою форму. Поэтому он настаивает: дело не в том, чтобы «навязать» профессию, а в том, чтобы с детства формировать отношение к труду, к вещи, к пространству. Архитектор вспоминает, как сам учился вышивать крестиком и гладью, работать с нитками, делать простые вещи руками. Эта «мелкая моторика», по его убеждению, формирует не только навык, но и характер. «Культура без культуры»: проект художественного училища Один из недавних проектов Субботина связан с Краснодарским художественным училищем. Архитектор разработал план реконструкции здания, которое, по его оценке, нуждается в обновлении и бережном отношении к существующей структуре. Вместе со студентами он подготовил макет и визуальный ряд: как мог бы выглядеть обновленный фасад, как здание соотносится с соседней застройкой, какие детали возвращают ему классическую пропорциональность.

© Фото Валентины Найда, Юга.ру

«Это классически правильная архитектура», — говорит Субботин, описывая проект. Идея, по его словам, была шире одной постройки. Архитектор хотел показать проект в Министерстве культуры, привезти туда макеты и картинки, объяснить логику реконструкции. Но, по его ощущению, интереса со стороны ведомства не возникло.

Проект реконструкции художественного училища пока остается на уровне концепции и макета. Но для архитектора это еще один способ говорить о городе: даже небольшое общественное здание должно быть «ухоженным», композиционно цельным и работающим на среду — на студентов, преподавателей, зрителей, будущих художников. «Трудом все достигается» Субботин признается, что многие работы, включая этот проект, делались им фактически безвозмездно. В советское время, вспоминает он, за подобную инициативу его даже вызывали в милицию с обвинениями в «шабашке». На вопрос, с кем и за какие деньги он работает, архитектор отвечал просто: «Я делаю не за деньги, а за то, чтобы было хорошо». В разговоре он возвращается к теме мастерских для художников. По его словам, у многих современных авторов нет нормального рабочего пространства: мастерские отбирают, не создают новые, не предусматривают в новых домах. Он вспоминает, как в советское время существовали постановления о включении мастерских в проекты жилых зданий, как в Новосибирске и Ленинграде на крышах появлялись специальные пространства для художников — со стеклянными фасадами, открытым светом, рабочими зонами.

Он не верит в пассивную позицию творческого человека. Даже в трудных условиях, убежден архитектор, можно добиться результата — как лягушка из притчи, которая выбралась из кувшина, непрерывно работая лапками и сбивая молоко в масло. «Трудом все достигается», — говорит Субботин. Город, за который отвечают Субботин хотел бы видеть Краснодар не просто растущим, а ухоженным: с сохраненным историческим каркасом, продуманным транспортом, человеческим масштабом улиц и пространствами, где можно ходить без спешки.

© Фото предоставил Юрий Субботин