19 ноября Сибкрай.ru сообщил, что в Новосибирске пройдет митинг в защиту Соснового бора. Согласованное мэрией мероприятие состоится 28 ноября в 14:00 в Павловском сквере.

Это уже второй митинг в защиту леса. Первый состоялся 10 октября и собрал несколько сотен человек.

В сентябре производитель телекоммуникационного оборудования Eltex начал вырубать деревья в Сосновом бору. Компания хочет возвести на этом месте спортивный комплекс. Жители собрали больше 9 тыс. подписей против стройки и вышли на протест.