В Новосибирске вырубили сотни деревьев в сосновом бору. Жители вышли на митинги и добились уголовного дела
Жители Новосибирска добились признания незаконной вырубки сотен деревьев в Сосновом бору. Но протесты продолжаются
19 ноября Сибкрай.ru сообщил, что в Новосибирске пройдет митинг в защиту Соснового бора. Согласованное мэрией мероприятие состоится 28 ноября в 14:00 в Павловском сквере.
Это уже второй митинг в защиту леса. Первый состоялся 10 октября и собрал несколько сотен человек.
В сентябре производитель телекоммуникационного оборудования Eltex начал вырубать деревья в Сосновом бору. Компания хочет возвести на этом месте спортивный комплекс. Жители собрали больше 9 тыс. подписей против стройки и вышли на протест.
Также новосибирцы направили возражения на новый проект генплана, который разрешает застраивать городские леса корпусами научно-технических фирм. Полиция отказалась заводить дело по факту незаконной вырубки — нет события преступления.
16 ноября мэрия Новосибирска подтвердила защитникам бора, что растения срезали без разрешения. Речь о 436 деревьях (береза, клен, осина, рябина, сосна, тополь, черемуха, яблоня). Ущерб оценили в 4,16 млн рублей.
20 ноября прокуратура Новосибирской области сообщила, что завела уголовное дело о незаконной рубке в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Однако в ведомстве не уточнили, кто ведет расследование.
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