У экс-главы «Звезда-Стрела» и его подельников арестовали имущество на 57 млн рублей

Следствие считает, что Шафранович и его соучастники украли больше 110 млн рублей. Они завышали стоимость продукции специального назначения. В деле фигурируют получение и дача взятки, мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 201.1, ч. 1 ст. 285.4, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

19 ноября Следственный комитет РФ сообщил , что в Ростове-на-Дону арестовали имущество и счета бывшего главы оборонного завода «Звезда-Стрела» Александра Шафрановича и двоих его подельников. У них изъяли вещи, деньги и заморозили банковские счета на 57 млн рублей.

Как выяснили оперативники, в 2025 году Шафранович, соисполнитель гособоронзаказа Дмитрий Мисюра и бывший начальник 567-го военного представительства Минобороны Денис Коломийцев вписали в документы ложные данные о себестоимости одного из изделий.

Это не первый такой случай на предприятии. В 2024 году судили трех сотрудников «Звезды-Стрелы» по делу о хищениях при гособоронзаказе. Тогда фигурантами были гендиректор Владимир Масленский, экономист Лидия Агапова и директор Таганрогского литейного завода Константин Слинько. Вместе с ними в хищении бюджетных денег участвовал начальник 222-го военного представительства Минобороны Андрей Подлесных.

В октябре 2024 года задержали еще одного — гендиректора АО «ТРВ-Инжиниринг» Михаила Колесникова. Тогда речь шла о хищении около 700 млн рублей.