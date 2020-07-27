Власти Кубани опубликовали презентацию транспортного коридора из Краснодара в Новознаменский. Цена на его строительство варьируется от почти 24 до 8 млрд рублей
Власти Краснодарского края 27 июля опубликовали видеопрезентацию транспортного коридора Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон»
Напомним, в июне 2018 года стало известно, что в Краснодаре по улице Тихорецкой планируют построить транспортный коридор к М4 «Дон». Тогда в краевой администрации сообщили, что протяженность транспортного коридора составит около 27 километров, а стоимость проекта — в 8,1 млрд рублей. Строительство же и проектирование дорог займет около шести лет.
Планируется, что транспортный коридор обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменскому, Знаменскому, Лорис, Индустриальному, снизит заторы и пробки на улице Северной, будут созданы новые магистральные въезды в центр города — на улицы Северную и Володарского, а также к стадиону ФК «Краснодар».
В августе на проектирование развязки в районе Тихорецкой и Володарского и стройки примыкающих улиц, которые станут частью транспортного коридора, было выделено 150 млн рублей из краевого и городского бюджетов.
В сентябре стоимость проекта и его протяженность увеличились. Тогда речь шла и 36 километрах транспортного коридора, и стоимости порядка 22,6 млрд рублей, срок реализации — 6 лет.
В октябре того же года началась подготовка документации для строительства развязки на пересечении улиц Уральской, Лизы Чайкиной и Новороссийской, входящих в транспортный коридор. А в декабре были опубликованы схемы проекта.
В марте 2019 года краевые власти заявили, что строительство транспортного коридора полностью завершится к 2025 году, при этом некоторые участки возможно завершить в 2021 году. К концу 2019 года планировалось закончить проектирование шести из восьми участков, после чего проекты должны были пройти госэкспетизу. Строимость транспортного коридора также оценивалась в 22,6 млрд рублей.
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В апреле, однако, строимость и протяженность транспортного коридора сократились. Тогда губернатор Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что «бюджет транспортного коридора длиной в 23 километра превышает 15 млрд рублей».
27 июля 2020 года на заседании, посвященному генплану Краснодара, краевые властии снова обсудили строительство транспортного коридора из Краснодара до М-4 «Дон». На заседании вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что протяженность транспортного коридора составит около 27 километров, а строительство обойдется в 8,1 млрд рублей.
Позже в официальном телеграм-канале губернатора была опубликована видеопрезентация проекта. В ней, однако, говорится, что проект будет стоить 22,6 млрд рублей, протяженность коридора составит 36,8 километров, а строительство займет три года.
Напомним, проект Новознаменского микрорайона на 200 тыс. жителей, частью которого станет медицинский кластер, презентовали 11 марта 2019 года. Он расположится на территории 1,5 тыс. гектаров. Также по плану предусмотрено строительство промышленного кластера, в который войдет новая ТЭЦ.
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