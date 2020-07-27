Власти Кубани опубликовали презентацию транспортного коридора из Краснодара в Новознаменский. Цена на его строительство варьируется от почти 24 до 8 млрд рублей

Власти Краснодарского края 27 июля опубликовали видеопрезентацию транспортного коридора Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон»

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что в Краснодаре по улице Тихорецкой планируют построить транспортный коридор к М4 «Дон». Тогда в краевой администрации сообщили, что протяженность транспортного коридора составит около 27 километров, а стоимость проекта — в 8,1 млрд рублей . Строительство же и проектирование дорог займет около шести лет.

Планируется, что транспортный коридор обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменскому, Знаменскому, Лорис, Индустриальному, снизит заторы и пробки на улице Северной, будут созданы новые магистральные въезды в центр города — на улицы Северную и Володарского, а также к стадиону ФК «Краснодар».

В августе на проектирование развязки в районе Тихорецкой и Володарского и стройки примыкающих улиц, которые станут частью транспортного коридора, было выделено 150 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

В сентябре стоимость проекта и его протяженность увеличились. Тогда речь шла и 36 километрах транспортного коридора, и стоимости порядка 22,6 млрд рублей, срок реализации — 6 лет.

В октябре того же года началась подготовка документации для строительства развязки на пересечении улиц Уральской, Лизы Чайкиной и Новороссийской, входящих в транспортный коридор. А в декабре были опубликованы схемы проекта.

В марте 2019 года краевые власти заявили, что строительство транспортного коридора полностью завершится к 2025 году , при этом некоторые участки возможно завершить в 2021 году. К концу 2019 года планировалось закончить проектирование шести из восьми участков, после чего проекты должны были пройти госэкспетизу. Строимость транспортного коридора также оценивалась в 22,6 млрд рублей.

В апреле, однако, строимость и протяженность транспортного коридора сократились. Тогда губернатор Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что « бюджет транспортного коридора длиной в 23 километра превышает 15 млрд рублей ».

27 июля 2020 года на заседании, посвященному генплану Краснодара, краевые властии снова обсудили строительство транспортного коридора из Краснодара до М-4 «Дон». На заседании вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что протяженность транспортного коридора составит около 27 километров, а строительство обойдется в 8,1 млрд рублей . Позже в официальном телеграм-канале губернатора была опубликована видеопрезентация проекта. В ней, однако, говорится, что проект будет стоить 22,6 млрд рублей, протяженность коридора составит 36,8 километров, а строительство займет три года.