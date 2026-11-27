В музее Краснодара расскажут, как искать аммониты
Интересующих палеонтологией краснодарцев приглашают на научно-популярную лекцию (6+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 28 ноября лекцию «Как найти свой первый аммонит?» Это научно-популярная встреча для тех, кто интересуется палеонтологией и хочет попробовать себя в поиске древних окаменелостей.
Участники узнают, с чего начать поиски аммонитов и какие места стоит изучить, какие книги, карты и интернет-ресурсы помогут в подготовке, что взять с собой в экспедицию и на какие камни обращать внимание, как правильно сохранить найденные образцы.
Аммониты — вымершие морские моллюски, дальние родственники современных осьминогов, кальмаров и наутилусов. Они жили на Земле сотни миллионов лет и исчезли вместе с динозаврами, оставив после себя красивые спиральные раковины, которые сегодня находят по всему миру. Спиральная форма раковины аммонита напоминает закрученный бараний рог.
Встречу проведет действительный член Южного палеонтологического общества «Палеоведы» и Русского географического общества Алексей Игнатенко.
Лекция состоится 28 ноября. Подробности можно уточнить у организаторов.
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