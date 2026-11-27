Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 28 ноября лекцию «Как найти свой первый аммонит?» Это научно-популярная встреча для тех, кто интересуется палеонтологией и хочет попробовать себя в поиске древних окаменелостей.

Участники узнают, с чего начать поиски аммонитов и какие места стоит изучить, какие книги, карты и интернет-ресурсы помогут в подготовке, что взять с собой в экспедицию и на какие камни обращать внимание, как правильно сохранить найденные образцы.