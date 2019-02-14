В Сочи представили проект новой краснодарской ТЭЦ
На Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля представили проект новой краснодарской ТЭЦ
Новую теплоэлектроцентраль с энергоблоком предлагают построить в восточной части города в новом земельном массиве в 1,5 тыс. га в районе поселков Знаменского и Зеленопольского. Землю передали в муниципальную собственность.
Мэр Краснодара Евгений Первышов, представлявший проект, сказал, что уже идут переговоры, чтобы найти надежного инвестора.
Проектная мощность, на которую рассчитана новая ТЭЦ, — 450 МВт электроэнергии и 287 Гкал/час тепла. Стоимость проекта — 30 млрд рублей, ТЭЦ планируют построить за три года.
Новая теплоэлектроцентраль должна запитать объекты в районе поселков Знаменского и Зеленопольского и повысить надежность тепло- и энергоснабжения пригородных поселков и микрорайонов Краснодара.
На территории в 1,5 тыс. га хотят создать логистический, промышленный, медицинский, жилищный кластеры и общественно-деловую зону.
В Краснодаре суточное потребление электричества с 2017 года превысило 1000 МВт. Мощность действующей ТЭЦ — 1025 МВт электроэнергии и 635,5 Гкал тепловой энергии. За семь лет потребление энергоресурсов в городе увеличилось почти на 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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