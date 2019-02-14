В Сочи представили проект новой краснодарской ТЭЦ

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля представили проект новой краснодарской ТЭЦ

Новую теплоэлектроцентраль с энергоблоком предлагают построить в восточной части города в новом земельном массиве в 1,5 тыс. га в районе поселков Знаменского и Зеленопольского. Землю передали в муниципальную собственность.

Мэр Краснодара Евгений Первышов, представлявший проект, сказал, что уже идут переговоры, чтобы найти надежного инвестора.

Проектная мощность, на которую рассчитана новая ТЭЦ, — 450 МВт электроэнергии и 287 Гкал/час тепла. Стоимость проекта — 30 млрд рублей, ТЭЦ планируют построить за три года.