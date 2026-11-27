Дело по иску прокуратуры приостановлено с 11 декабря 2025 года и до сих пор не возобновлено. Также из ответа следует, что определение о восстановлении срока на обжалование решения 2013 года — спустя 12 лет — оспаривали, но 25 декабря 2025 года Краснодарский краевой суд оставил его в силе. Дата рассмотрения кассационной жалобы Белого на саму отмену решения 2013 года в Четвертом кассационном суде пока не назначена.

25 ноября на запрос Юга.ру ответил правовой департамент администрации Сочи. В письме за подписью первого заместителя директора Иоаниса Ксифоса (в 2023 году он подписал иск мэрии к Белому) говорится, что заявление о выдаче исполнительного листа на взыскание 1,5 млн рублей уже подано в Центральный районный суд. Срок на обжалование этого взыскания в Верховном суде истекает 1 декабря.

В мэрии утверждают, что о «незаконном выбытии» участка узнали из постановления от 15 августа 2023 года о прекращении уголовного дела в отношении Белого (его закрыли за давностью без обвинительного приговора) — в этом документе уже упоминалось решение 2013 года. При этом в 2025-м департамент имущественных отношений заявлял суду, что узнал о решении 2013 года только 12 августа 2025-го. В письме мэрии не объяснили, почему решение не обжаловали раньше, на каком основании город считает спорную часть участка (479,7 кв. м) своей землей, как будет исключено двойное взыскание одних и тех же 1,5 млн рублей и рассматривает ли администрация мировое соглашение с учетом возраста Белого. Прокуратура края, краевой суд и ГУ МВД на запросы редакции пока не ответили.

В статье о композиторе редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывал, что ученик Арама Хачатуряна, заслуженный деятель искусств Кубани Петр Белый в 2016 году продал доставшийся от матери садовый участок за 950 тыс. рублей. В августе 2025 года, спустя 12 лет после суда, департамент имущественных отношений мэрии обжаловал решение 2013 года, по которому композитор стал собственником земли, заявив, что ничего о нем не знал, — хотя мэрия была ответчиком в том процессе.

Суды взыскали с Белого 1,5 млн рублей в пользу города, а прокуратура требует еще 2,8 млн, включая те же полтора миллиона. В марте 2025 года суд по ходатайству прокуратуры арестовал единственную квартиру и 11 счетов композитора, а в октябре приставы возбудили исполнительное производство. С тех пор Белый может снимать со счета только половину пенсии — около 14 200 рублей в месяц.