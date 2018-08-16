На проектирование развязки в районе Тихорецкой и Володарского и стройки примыкающих улиц выделено 150 млн рублей

Гордума Краснодара согласовала выделение средств на проектирование развязки, соединяющей ул. Тихорецкую и ул. им. Володарского, а также части примыкающих улиц. Это станет частью транспортного коридора Володарского — Тихорецкая — М-4 «Дон»

Депутаты согласовали выделение 150 млн рублей (из них 127,5 млн рублей — краевые субсидии, остальное — софинансирование из городского бюджета) на проектирование развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского, а также на разработку проектов по реконструкции и строительству нескольких участков улиц, примыкающих к этому транспортному узлу. Это реконструкция пересечения Восточно-Кругликовской и Тихорецкой, строительство Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го проезда Тихорецкого.

На внеочередном заседании гордумы мэр Краснодара Евгений Первышов призвал приступать к проектно-изыскательским работам в срочном порядке, подчеркнув необходимость проектировки новых дорог и развязок в городе, передает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Эти объекты станут частью транспортного коридора по Тихорецкой от Володарского до федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», который призван улучшить транспортную инфраструктуру всей восточной части города. Общая протяженность транспортного коридора составит около 27 км. Ориентировочная стоимость проекта — 8,1 млрд рублей, строительство займет около 6 лет. Проект планируется реализовать на семи участках, три из которых — местного значения, четыре — регионального.

Позднее на брифинге Первышов сообщил, что проект строительства коридора власти рассчитывают реализовать в течение трех-четырех лет.

Также специалисты приступят к проектированию строительства дороги по ул. Садовой от ул. МОПР до ул. Московской.

В 2019 году проектирование будет продолжено, на эти цели предусмотрено 119 млн рублей, из которых более 100 млн рублей — средства краевой казны.