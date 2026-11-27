Краснодарский ЦГМС сообщил, что в субботу и воскресенье, 28 и 29 ноября, в регионе будет облачно, пройдет дождь, мокрый снег и снег.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья, а также о гололедице на дорогах. В крае усилится ветер — его порывы достигнут 15–20 м/с, а на Азовском побережье — 21–23 м/с. На участке от Анапы до Геленджика 29 ноября ожидается ураганный северо-восточный ветер до 30–34 м/с в сочетании с морозом до −6 °C и медленным обледенением судов.