На Кубани в выходные ожидается мокрый снег, гололедица и ураганный ветер до 34 м/с
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 28–29 ноября
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в субботу и воскресенье, 28 и 29 ноября, в регионе будет облачно, пройдет дождь, мокрый снег и снег.
Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья, а также о гололедице на дорогах. В крае усилится ветер — его порывы достигнут 15–20 м/с, а на Азовском побережье — 21–23 м/с. На участке от Анапы до Геленджика 29 ноября ожидается ураганный северо-восточный ветер до 30–34 м/с в сочетании с морозом до −6 °C и медленным обледенением судов.
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Температура воздуха ночью и днем составит от −2 °C до 3 °C, в горах — от −5 °C до 0 °C.
В Краснодаре в выходные также будет облачно. В субботу, 28 ноября, пройдет дождь, который во второй половине дня и вечером перейдет в мокрый снег. Ночью ожидается 0–2 °C, днем воздух прогреется до 7 °C. В воскресенье, 29 ноября, в городе похолодает и будет идти снег: ночью столбики термометров опустятся до −2 °C, а днем температура не поднимется выше 1 °C.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара заявили о готовности к первому снегу.