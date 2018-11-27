На Кубани зарегистрировали первый промышленный кластер

Первый промышленный кластер, в котором 11 компаний будут работать по принципу кооперации, зарегистрирован в Краснодарском крае

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, комплекс внесен в реестр Минпромторга России. В частности, в него вошли Гулькевичский крахмальный завод, Южная соковая компания, Анапский хлебокомбинат, НПП «Флореаль» по производству промышленной и бытовой химии, поставщик сельхозтехники ТД «Агроспецмаш», завод «Рисагромаш» и другие. Также в промкластер включены и учебные заведения, что позволит готовить специалистов в соответствии с конкретными потребностями работодателей, сообщили в краевом департаменте промышленной политики.

Кондратьев отметил, что промышленный кластер поможет продвигать местную продукцию на экспортные рынки.

«Мы всегда говорим нашим аграриям, небольшим промышленным предприятиям — объединяйтесь, создавайте союзы, кооперации, и вам будет легче выходить на рынок, конкурировать и получать государственную поддержку, — подчеркнул глава края. — Включение в реестр промкластеров, например, позволит участвовать в конкурсе на получение федеральных субсидий для создания новых совместных производств. Кроме того, сегодня мы прорабатываем краевые меры поддержки для промышленных коопераций».

Как сообщали Юга.ру, закон о создании и развитии промышленных кластеров в Краснодарском крае приняли в апреле. Ранее региональное законодательство этого не предусматривало.

Документом установлены сферы производства, в которых кластеры будут создаваться в первую очередь: фармацевтика, сельхозмашиностроение, мебель и деревообработка. Также определен орган, уполномоченный оказывать содействие в создании и развитии кластеров, — краевой департамент промышленной политики.