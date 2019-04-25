Онкоцентр в новом медкластере Краснодара планируют построить к 2026 году за 15,9 млрд рублей
Первым объектом медкластера в Краснодаре станет краевой онкоцентр, построить который планируется к 2026 году
Об этом 25 апреля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Всего в медкластер, который будет построен в новом микрорайоне в районе поселка Знаменского, войдут пять медучреждений: больница скорой помощи, краевая инфекционная больница, реабилитационный центр, наркодиспансер и краевой онкоцентр. Кондратьев объяснил, почему первым объектом станет именно медкластер.
«Когда мы говорим об онкологии, по сути, мы говорим о спасении жизни. Поэтому мы приняли решение, что в первую очередь будет построен именно онкоцентр. Это важнейший объект, в нем жители региона нуждаются больше всего», — рассказал глава региона агентству ТАСС.
Он сообщил, что сейчас идет разработка проекта онкоцентра. Это будет учреждение на тысячу мест с поликлиникой. Предварительную стоимость реализации оценивают в 15,9 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2026 году.
Как писали Юга.ру, проект нового микрорайона на 200 тыс. жителей, частью которого станет медицинский кластер, презентовали 11 марта в Краснодаре. Он расположится на территории 1,5 тыс. гектаров, под медкластер выделят 57,9 га.
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