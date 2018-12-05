Стали известны сроки строительства транспортного коридора по улице Тихорецкой к трассе М4 «Дон» в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре к концу октября 2019 года планируют спроектировать транспортный коридор по улице Тихорецкой к трассе М4 «Дон»

Строительство дороги планируют разбить на семь этапов. Четыре из них выполнит мэрия, остальные три — министерство транспорта края.

Планируется, что сначала построят транспортную развязку, соединяющую улицы Тихорецкую и Володарского. Затем проведут реконструкцию на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой, а также Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда. После этого построят дорогу по 4-му Тихорецкому проезду от Тихорецкой до Лизы Чайкиной.

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Кроме того, запланировано строительство участка дороги от 4-го Тихорецкого проезда до развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного. От развязки проложат дорогу до трассы М4 «Дон».

Последним этапом станет строительство подъезда к поселку Индустриальному. Дорогу проложат от развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного до улицы Милютинской.

Ожидается, что на реализацию проекта уйдет шесть лет. Общая протяженность магистрали составит 36 км, сообщили 5 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти Краснодара оценили строительство транспортного коридора по улице Тихорецкой до М4 «Дон» в 22,6 млрд рублей.

Гордума выделила 150 млн рублей на проектирование развязки, соединяющей Тихорецкую и Володарского. Ожидается, что транспортный коридор позволит оптимизировать работу транспортной инфраструктуры восточной части города.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство

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