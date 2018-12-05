Стали известны сроки строительства транспортного коридора по улице Тихорецкой к трассе М4 «Дон» в Краснодаре

В Краснодаре к концу октября 2019 года планируют спроектировать транспортный коридор по улице Тихорецкой к трассе М4 «Дон»

Строительство дороги планируют разбить на семь этапов. Четыре из них выполнит мэрия, остальные три — министерство транспорта края. Планируется, что сначала построят транспортную развязку, соединяющую улицы Тихорецкую и Володарского. Затем проведут реконструкцию на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой, а также Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда. После этого построят дорогу по 4-му Тихорецкому проезду от Тихорецкой до Лизы Чайкиной.

Кроме того, запланировано строительство участка дороги от 4-го Тихорецкого проезда до развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного. От развязки проложат дорогу до трассы М4 «Дон». Последним этапом станет строительство подъезда к поселку Индустриальному. Дорогу проложат от развязки через ж/д пути в районе поселка Плодородного до улицы Милютинской. Ожидается, что на реализацию проекта уйдет шесть лет. Общая протяженность магистрали составит 36 км, сообщили 5 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.