Новый въезд в Краснодар в районе Знаменского планируют построить к 2025 году
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве восточного подъезда к Краснодару
Новый транспортный коридор, который протянется от Северных мостов к трассе М4 «Дон» вдоль железной дороги, призван обеспечить транспортную доступность нового микрорайона в районе поселков Знаменского и Новознаменского, а также близлежащих поселков Пригородного, Лориса и Индустриального. Кроме того, он станет альтернативной дорогой при движении к центру Краснодара.
«Мы рассчитываем, что первые автомобили поедут по новому транспортному коридору уже к концу 2025 года. Это, безусловно, один из масштабных проектов ближайших шести лет. Бюджет транспортного коридора длинной в 23 км превышает 15 млрд рублей», — сообщил журналистам глава региона.
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«Почти на всем протяжении новая дорога будет располагаться вдоль железной дороги. Поэтапно будут возводиться развязки, многополосные путепроводы. В районе улиц Восточно-Кругликовской и Трошева появится многоуровневая развязка через Тихорецкую», — добавил Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.
Изначально, в августе 2018 года, власти озвучивали цифру в 27 км, говоря о транспортном коридоре, стоимость проекта оценивалась в 8,1 млрд рублей, на строительство также выделялось около 6 лет. Позже, в ноябре, шла речь о 36 км и 22,6 млрд рублей и также 6 годах строительства.
Как писали Юга.ру, проект нового микрорайона на 200 тыс. жителей, частью которого станет медицинский кластер, презентовали 11 марта в Краснодаре. Он расположится на территории 1,5 тыс. гектаров. Также по плану предусмотрено строительство промышленного кластера, в который войдет новая ТЭЦ.
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