Новый въезд в Краснодар в районе Знаменского планируют построить к 2025 году

Новый транспортный коридор, который протянется от Северных мостов к трассе М4 «Дон» вдоль железной дороги, призван обеспечить транспортную доступность нового микрорайона в районе поселков Знаменского и Новознаменского, а также близлежащих поселков Пригородного, Лориса и Индустриального. Кроме того, он станет альтернативной дорогой при движении к центру Краснодара.

«Мы рассчитываем, что первые автомобили поедут по новому транспортному коридору уже к концу 2025 года. Это, безусловно, один из масштабных проектов ближайших шести лет. Бюджет транспортного коридора длинной в 23 км превышает 15 млрд рублей», — сообщил журналистам глава региона.