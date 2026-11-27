Предыстория. В ночь на 27 ноября БПЛА атаковали Новороссийск. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна.

Вечером 27 ноября оперативный штаб Кубани сообщил, что в Новороссийске после атаки беспилотников в многоквартирном доме на улице Видова повреждено остекление в 70 квартирах. Сильнее всего пострадала одна квартира на последнем этаже.

Весь день чиновники обходят жилье и обследуют повреждения. Прилегающую территорию специалисты очищают от осколков и мусора, а оконные проемы закрывают пленкой. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа.