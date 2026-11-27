В Новороссийске после атаки БПЛА в 70 квартирах выбило окна. Их закрывают пленкой
Новороссийские чиновники рассказали о последствиях атаки на город 27 ноября
Предыстория. В ночь на 27 ноября БПЛА атаковали Новороссийск. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна.
Вечером 27 ноября оперативный штаб Кубани сообщил, что в Новороссийске после атаки беспилотников в многоквартирном доме на улице Видова повреждено остекление в 70 квартирах. Сильнее всего пострадала одна квартира на последнем этаже.
Весь день чиновники обходят жилье и обследуют повреждения. Прилегающую территорию специалисты очищают от осколков и мусора, а оконные проемы закрывают пленкой. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа.
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Также городские службы работают на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.
28 ноября с 09:00 до 18:00 будет вестись прием документов для начисления выплат. Обращаться нужно на улицу Ленина, 84 (Цемдолина). Телефон для справок: +7 (8617) 26-22-77.
Как писали Юга.ру, 26 ноября обломки БПЛА повредили четыре многоэтажки в Славянском районе.
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