Транспортный коридор из центра Краснодара в Знаменский планируют построить к 2025 году

Полностью завершить строительство транспортного коридора Володарского — Тихорецкая — М-4 «Дон» планируется к 2025 году

Транспортный коридор, который призван соединить центр Краснодара с поселками Лорис, Индустриальным, Знаменским и Новознаменским, где планируется строительство нового микрорайона площадью в 1,5 тыс. гектаров, уже проектируется. На презентации микрорайона обсудили его транспортную доступность.

«Срок реализации проектирования и строительства всех восьми этапов новой дороги — с развязками, переходами под железнодорожными путями и другими объектами — 6 лет, стоимость 22,6 млрд рублей Транспортный коридор планируют полностью завершить к 2025 году, некоторые участки при этом возможно завершить в 2021 году», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Андрей Белугин.

Он уточнил, что к концу 2019 года планируется завершить проектирование шести из восьми участков транспортного коридора. После проекты направят для прохождения госэкспертизы. Далее проектировщики приступят к работе над еще двумя участками.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что новый коридор станет основой транспортного каркаса будущего жилого района. В этот каркас также включено строительство широкого проспекта по территории новой застройки от трассы протяженностью около 7 км. Вдоль магистральной для микрорайона дороги предусмотрено создание широкого бульвара и нескольких больших скверов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, протяженность транспортного коридора составит 36 км. Часть строительных работ выполнит мэрия, часть — министерство транспорта края.

Планируется, что строительство первого этапа — транспортной развязки на пересечении улиц Володарского и Тихорецкой с путепроводом через железную дорогу — позволит существенно разгрузить сложный транспортный участок в районе улицы Восточно-Клугликовской и Северных путепроводов.