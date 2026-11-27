Динской районный суд 27 ноября оправдал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья счел вину недоказанной и признал за ним право на реабилитацию. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, как суд мог оправдать признавшего вину экс-чиновника, в чем его обвиняли и как на приговор отреагировали в крае. Что решил суд Оправдательные приговоры в российских судах — редкость. Решение в отношении бывшего вице-губернатора, который в зале суда признал вину и просил лишь не отправлять его за решетку, стало неожиданностью даже для тех, кто следил за делом с апреля. Гособвинение требовало для экс-куратора кубанского АПК пять лет колонии. Приговор огласил судья Андрей Хабаров. Официальное сообщение о нем было коротким: суд изучил представленные доказательства в совокупности и пришел к выводу, что вина подсудимого не доказана. «Судом в отношении Андрея Коробки постановлен оправдательный приговор, за оправданным признано право на реабилитацию», — сообщила пресс-служба судов Краснодарского края. Мотивировочная часть приговора пока не опубликована, поэтому неизвестно, на каком именно основании суд оправдал Коробку. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает несколько вариантов: не установлено само событие преступления, подсудимый к нему не причастен или в его действиях нет состава преступления. Оглашение приговора изначально было назначено на 25 ноября, но заседание не состоялось: судья ушел на больничный. Решение объявили 27 ноября, но вокруг сразу возникла еще одна странность. Пост об оправдании вскоре исчез из телеграм-канала объединенной пресс-службы судов края: публикацию удалили без объяснения причин. На момент подготовки материала этой записи в ленте канала нет. ТАСС, ранее передавший новость со ссылкой на пресс-службу судов, позднее исправил источник: теперь в заметке агентства говорится, что об оправдании рассказали в правоохранительных органах по итогам заседания.

Удаленный пост из телеграм-канала объединенной пресс-службы судов Краснодарского края © Скриншот сервиса TGStat.ru

Сторона обвинения рассчитывала на совсем другой исход. В прениях 23 ноября прокурор попросил признать Коробку виновным и назначить ему пять лет колонии общего режима, штраф 900 тыс. рублей и трехлетний запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Защита выступала за условный срок: адвокаты напоминали, что у подсудимого трое детей, он ранее не судим, сотрудничал со следствием и имеет государственные награды. В чем обвиняли Коробку По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил гендиректору строительной компании Сиябанду Намоеву помочь с изменением вида разрешенного использования 77-гектарного участка на территории бывшего Динского сахарного завода. Участок планировалось перевести из промышленной зоны под среднеэтажную жилую застройку. Взамен бизнесмен должен был перечислить 35 млн рублей Первореченскому спортивному клубу — организации, которую силовики считали подконтрольной вице-губернатору. Первый транш в 15 млн рублей поступил в январе 2026 года, однако назначение земли так и не изменилось. Обвинение настаивало на том, что Коробка взятых на себя обязательств не исполнил, а деньги похитил. По версии прокуратуры, полномочий менять вид разрешенного использования участка у вице-губернатора и вовсе не было. При этом следствие установило, что средства ушли на нужды клуба, а его директор Махмуд Курбанов о планах чиновника не знал. Сам Коробка в суде утверждал, что не тратил их на себя: по его словам, они пошли на содержание и развитие футбольного клуба.

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6 апреля Намоев обратился в правоохранительные органы, в тот же день Коробку задержали, а на следующий день Ленинский районный суд Краснодара отправил его в СИЗО на два месяца. Затем арест несколько раз продлевали. В изоляторе экс-чиновник провел больше полугода: 20 октября Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу защиты, заменил содержание под стражей на подписку о невыезде и освободил его в зале суда. Краевой суд тогда жестко оценил работу следователей. Как сообщал «Коммерсантъ», за все время следствия Коробку дважды допросили, предъявили ему обвинение и провели очную ставку — других следственных действий не было. Довод о том, что обвиняемый может повлиять на расследование, суд счел неподтвержденным и вынес в адрес следствия частное определение за волокиту. До Динского районного суда дело дошло в ноябре, и процесс оказался стремительным. На первом же заседании, 23 ноября, Коробка полностью признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Намоев сообщил суду, что родственники подсудимого целиком возместили ему ущерб, финансовых претензий у него нет, и высказался против строгого наказания для бывшего чиновника. В тот же день стороны выступили в прениях. В последнем слове Коробка сказал, что прежние заслуги не освобождают его от ответственности, назвал случившееся «тяжелым жизненным уроком» и попросил о наказании, не связанном с лишением свободы, чтобы вернуться к семье и воспитанию детей. Поместье, миллиарды и утрата доверия Андрей Коробка родился в 1982 году в поселке Агроном Динского района. Он окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «технология хранения и переработки зерна», а с 2004 по 2015 год занимал разные должности в крестьянском (фермерском) хозяйстве своих родственников. В апреле 2015 года 33-летний Коробка возглавил краевой Минсельхоз, а в октябре того же года стал заместителем губернатора Вениамина Кондратьева по вопросам агропромышленного комплекса. Этот блок он курировал больше десяти лет. Карьера оборвалась за два дня. 6 апреля Ленинский районный суд Краснодара принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Коробке, его родственникам и связанным с ним лицам, а 7 апреля удовлетворил его. Суд согласился, что вице-губернатор нарушал закон о противодействии коррупции: в списке претензий значились незаконная аренда, сокрытие имущества, вывод сельхозземель из оборота, нецелевое финансирование и использование участков в личных целях. В доход государства обратили активы стоимостью более 10 млрд рублей — 135 земельных участков площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений, 100% долей в 12 компаниях и права аренды на 12,5 тыс. га земли. Тем же решением Коробку освободили от должности в связи с утратой доверия. По данным Генпрокуратуры, при обыске в поместье в станице Динской нашли 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными. Сама усадьба, которую надзорное ведомство оценивало более чем в 1 млрд рублей, — с жилыми домами, бассейнами, теннисными кортами, вертолетной площадкой и домовой церковью — тоже перешла государству. В СМИ ее не раз называли «дачей Кондратьева», однако губернатор в 2019 году говорил, что к этому дому отношения не имеет. Сам Коробка в суде заявил, что домовладение ему не принадлежит. Ответчики пытались оспорить изъятие активов, но 20 ноября кассационный суд оставил решение без изменений. Уголовное дело о 15 млн рублей рассматривалось отдельно — и именно оно закончилось оправданием.

Андрей Коробка на судебном заседании © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

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Как отреагировали на приговор Краснодарские СМИ встретили решение заголовками о сенсационном повороте. Главный вопрос у журналистов и читателей один: как можно оправдать человека, который сам признал вину? До вынесения приговора речь шла скорее о том, насколько это смягчит наказание. Адвокат Олег Сычев в комментарии порталу «Ясно» объяснял, что добровольное возмещение ущерба закон относит к смягчающим обстоятельствам, а при отсутствии отягчающих срок не может превышать двух третей максимального — в этом деле шести лет и восьми месяцев. Выбор между реальным и условным сроком, отмечал юрист, остается за судом. С точки зрения закона противоречия здесь нет. Уголовно-процессуальный кодекс прямо указывает: признание обвиняемым своей вины может лечь в основу обвинения, только если его подтверждает совокупность других доказательств. Если суд такой совокупности не увидел, одного признания для обвинительного приговора недостаточно. Что именно не устроило судью в материалах дела, станет ясно после публикации мотивировочной части. Участник заседания, на которого ссылается РАПСИ, резюмировал: «Суд не нашел его вины в инкриминируемых деяниях». Официальных комментариев прокуратуры, защиты и краевой администрации на момент подготовки материала в открытых источниках не появлялось. Краснодарский адвокат Кондрат Горишний отреагировал на приговор в своем телеграм-канале не без иронии, хотя и признал, что с юридической точки зрения решение верное: «Признание вины само по себе не является достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора». По его словам, УПК, как оказалось, пригоден и для оправдательных приговоров — «осталось только выяснить, распространяется ли это на тех, кто никогда не был вице-губернатором». Читатели куда менее сдержанны. Портал 93.RU собрал отклики жителей края, и большинство из них — саркастические. «Надеюсь, ему все вернут и восстановят на работе», — иронизирует один из пользователей. Другие пишут о двойных стандартах: по словам еще одного читателя, людей сажают и за 2,5 тыс. рублей, а дело о мошенничестве на миллионы заканчивается оправданием. Часть комментаторов признается, что после такого приговора теряет веру в справедливость, некоторые собираются задать вопрос на прямой линии с президентом. Встречались и более нейтральные мнения: один из авторов напомнил, что одного признания вины для приговора мало, и предположил, что обвинение просто слабо подготовило доказательную базу. Удивление понятно и на фоне статистики. По данным Судебного департамента при Верховном Суде, в первом полугодии 2026 года российские суды оправдали лишь 620 человек из 214 130 подсудимых — около 0,3%. Контрастирует приговор и с делами других бывших чиновников из команды Кондратьева, которые тоже признавали вину и возмещали ущерб. Экс-министр здравоохранения края Евгений Филиппов в июне получил четыре года колонии общего режима за мошенничество, а бывшему вице-губернатору Анне Миньковой в мае назначили 5,5 года условно. А накануне оправдания Коробки, 26 ноября, Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи действующего первого вице-губернатора Игоря Галася почти на миллиард рублей.

Андрей Коробка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Что будет дальше Приговор вступит в силу, если в течение 15 суток его не обжалуют. За это время прокуратура может внести апелляционное представление, а потерпевший — подать жалобу. В таком случае дело пересмотрит Краснодарский краевой суд. Будет ли гособвинение оспаривать приговор, пока неизвестно. Если приговор останется в силе, Коробка сможет воспользоваться правом на реабилитацию. По закону оно включает возмещение имущественного вреда (в том числе утраченного заработка и расходов на юридическую помощь), устранение последствий морального вреда и восстановление трудовых, пенсионных и иных прав. Прокурор от имени государства должен принести реабилитированному официальное извинение, а денежную компенсацию морального вреда — например, за шесть с лишним месяцев в СИЗО — можно взыскать через суд. Однако на изъятые миллиарды оправдание напрямую не влияет. Активы обратили в доход государства по отдельному антикоррупционному иску в рамках гражданского процесса, и это решение уже оставила в силе кассация. По тому же иску Коробку освободили от должности в связи с утратой доверия, поэтому оправдание по делу о 15 млн рублей само по себе не означает ни возврата имущества, ни восстановления в краевой администрации.

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