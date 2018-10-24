В Краснодаре начали готовить документы для строительства развязки на Уральской и Лизы Чайкиной

В Краснодаре началась подготовка документации для строительства развязки на пересечении улиц Уральской, Лизы Чайкиной и Новороссийской

Постановление подписал мэр Краснодара Евгений Первышов. По словам директора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгения Романова, по развязке можно будет быстро добраться из района КСК на улицу Восточно-Кругликовскую в объезд Северных мостов. Развязка напрямую соединит Карасунский и Прикубанский округа и должна улучшить транспортную ситуацию в районе улиц Уральской, Новороссийской и Школьной.

По проекту предусмотрено создание трех развязок на двух уровнях. Первая планируется на пересечении улиц Уральской и Лизы Чайкиной, вторая — на Новороссийской и Лизы Чайкиной, третья — на перекрестке Тихорецкой и 4-го Тихорецкого проезда. Предполагается строительство двух мостов — через железную дорогу и улицу Демуса. Общая протяженность объекта — 6,6 км, из них 2,5 км — съезды с транспортных развязок.

Средства на проектирование выделили на 58-м внеочередном заседании городской Думы, на это пойдут краевые субсидии при софинансировании из городского бюджета.

«Общая протяженность планируемого к строительству транспортного коридора — магистрали непрерывного движения — 36 км. Ориентировочная стоимость проекта — около 22,6 млрд рублей, срок реализации — 6 лет. Транспортный коридор обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменскому, создаст новый магистральный въезд в центральную часть города — на улицу Северную и улицу Володарского, а также к стадиону ФК "Краснодар"», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.