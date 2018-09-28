Протяженность транспортного коридора по Тихорецкой к М-4 «Дон» в Краснодаре составит 36 км

На совещании, посвященном градостроительному развитию Краснодара, обсудили ряд вопросов, связанных с развитием северо-восточной части города

В частности, участники совещания коснулись проектирования Восточного подъезда Володарского — Тихорецкая — М-4 «Дон». Было отмечено, что создание транспортного коридора обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменскому. Кроме того, такая мера решит сразу несколько проблем: создаст новый магистральный въезд в центральную часть города — на улицы Северную и Володарского, а также к стадиону ФК «Краснодар».

«Этот проект обеспечит транспортную доступность к целому ряду жилых микрорайонов — Новознаменский, Знаменский, поселкам Лорис, Индустриальный, а также существенно снизит заторы и пробки на улице Северной», — подчеркнул вице-губернатор Андрей Алексеенко.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрея Белугина, общая протяженность транспортного коридора составляет 36 км, ориентировочная стоимость проекта — порядка 22,6 млрд рублей, срок реализации — 6 лет.

Ведомство уже разработало конкурсную документацию на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Восточный подъезд к городу Краснодару» и «Подъезд к поселку Индустриальный», передает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти озвучивали цифру в 27 км, говоря о транспортном коридоре, стоимость проекта оценивалась в 8,1 млрд рублей, на строительство также выделялось около 6 лет.

На проектирование развязки, соединяющей Тихорецкую и Володарского, а также реконструкции части примыкающих улиц гордума выделила 150 млн рублей.