В Краснодаре по ул. Тихорецкой планируют построить транспортный коридор к М-4 «Дон»

Власти Краснодара и края обсудили концепцию и строительство транспортного коридора Володарского — Тихорецкая — М-4 «Дон»

Общая протяженность транспортного коридора по Тихорецкой составит около 27 километров. Ориентировочная стоимость проекта — 8,1 млрд рублей, строительство и проектирование займет около 6 лет. Работы будут проводиться на семи участках, три из которых — местного значения, а четыре — регионального.

Планируется, что транспортный коридор позволит оптимизировать работу транспортной инфраструктуры восточной части города.

Схемы размещения транспортного коридора уже направлены в краевой и городской департаменты по архитектуре и градостроительству. После корректировки схемы территориального планирования и госпрограммы можно будет приступить к проектным работам по региональным объектам.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил к 20 августа выйти на проведение конкурсных процедур, сообщили в пресс-службе краевой администрации.