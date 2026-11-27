25 ноября телеграм-канал «Южный эковестник» сообщил, что администрация Туапсинского округа установила публичный сервитут на участок земли, через который проходит дорога к курганам Шапсухо, дольменам и водопадам.

В мае тот же телеграм-канал сообщил, что землю, на которой находится дорога к курганам и дольменам, долгое время арендует местный предприниматель, владеющий детскими лагерями и несколькими другими объектами в поселке Джубга. Мужчина перекрыл доступ к памятникам, установив на дороге шлагбаум и табличку «Частная территория».

Тогда жители Дефановки решили обратиться к властям. Активисты отметили, что дольмены и курганные комплексы признаны объектами культурного наследия федерального значения, поэтому арендатор не имеет права единолично распоряжаться ими. Жители требовали обеспечить свободный доступ к достопримечательностям, однако власти игнорировали их обращения.

В декабре 2025 года в администрации Туапсинского округа заявили, что публичный сервитут на участок установили еще в апреле 2022 года, однако сведения о нем не внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Власти также отметили, что координаты дольменов и других объектов не указаны на публичной кадастровой карте, поэтому необходимо пересмотреть генплан округа.