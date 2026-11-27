Под Туапсе открыли доступ к дольменам и водопадам, которые перегородил арендатор земли
Власти вернули свободный проход к дольменам и курганам Шапсухо в Дефановке
25 ноября телеграм-канал «Южный эковестник» сообщил, что администрация Туапсинского округа установила публичный сервитут на участок земли, через который проходит дорога к курганам Шапсухо, дольменам и водопадам.
В мае тот же телеграм-канал сообщил, что землю, на которой находится дорога к курганам и дольменам, долгое время арендует местный предприниматель, владеющий детскими лагерями и несколькими другими объектами в поселке Джубга. Мужчина перекрыл доступ к памятникам, установив на дороге шлагбаум и табличку «Частная территория».
Тогда жители Дефановки решили обратиться к властям. Активисты отметили, что дольмены и курганные комплексы признаны объектами культурного наследия федерального значения, поэтому арендатор не имеет права единолично распоряжаться ими. Жители требовали обеспечить свободный доступ к достопримечательностям, однако власти игнорировали их обращения.
В декабре 2025 года в администрации Туапсинского округа заявили, что публичный сервитут на участок установили еще в апреле 2022 года, однако сведения о нем не внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Власти также отметили, что координаты дольменов и других объектов не указаны на публичной кадастровой карте, поэтому необходимо пересмотреть генплан округа.
Читайте также:
В сентябре Туапсинская межрайонная прокуратура при проверке проекта генплана округа, предусматривающего строительство мусорного полигона в районе Джубги, подтвердила, что доступ к курганам Шапсухо и дольмену в Дефановке действительно затруднен.
14 октября администрация Туапсинского округа повторно установила публичный сервитут на земельный участок и внесла сведения о нем в ЕГРН.
«Этой победы жители добивались более пяти лет! За это время было проведено множество сходов граждан, собраны сотни подписей, направлены десятки запросов в различные органы. <...> Для нас это не просто документ. Сбор грибов и ягод для личных нужд здесь — один из главных промыслов и важная часть жизни местных жителей. Теперь у нас есть законная возможность без препятствий ходить в лес, любоваться величественными водопадами и прикасаться к истории у древних дольменов. Уникальная природа нашего края должна быть доступна людям, гостям курорта, а не огорожена заборами!» — заявили в телеграм-канале.
Как писали Юга.ру, в августе суд обязал застройщиков выплатить почти 700 тыс. рублей за ущерб древнему городу в Тамани.