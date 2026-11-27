На Западную трамвайную линию в Краснодаре, стройка которой сейчас стоит на паузе, в 2027 году планируют направить еще 1,9 млрд рублей

26 ноября агентство ТАСС со ссылкой на министра финансов Кубани Александра Кнышова сообщило, что в 2027 году на продолжение строительства Западной трамвайной линии в Краснодаре планируют выделить 1,9 млрд рублей. По его словам, эти средства пойдут на строительство путей. Предполагается, что новая ветка поможет разгрузить дороги и уменьшить количество пробок.

Соглашение о возведении линии на Западный Обход мэрия Краснодара и администрация края подписали с компанией «Синара-ГТР Краснодар» еще в сентябре 2022 года. Изначально все четыре этапа строительства оценивали в 28,2 млрд рублей. Однако за это время проект затянулся и изменился.