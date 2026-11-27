Власти выделят 1,9 млрд рублей на строительство Западной трамвайной ветки в Краснодаре в 2027 году
На Западную трамвайную линию в Краснодаре, стройка которой сейчас стоит на паузе, в 2027 году планируют направить еще 1,9 млрд рублей
26 ноября агентство ТАСС со ссылкой на министра финансов Кубани Александра Кнышова сообщило, что в 2027 году на продолжение строительства Западной трамвайной линии в Краснодаре планируют выделить 1,9 млрд рублей. По его словам, эти средства пойдут на строительство путей. Предполагается, что новая ветка поможет разгрузить дороги и уменьшить количество пробок.
Соглашение о возведении линии на Западный Обход мэрия Краснодара и администрация края подписали с компанией «Синара-ГТР Краснодар» еще в сентябре 2022 года. Изначально все четыре этапа строительства оценивали в 28,2 млрд рублей. Однако за это время проект затянулся и изменился.
Первый участок — от Западного депо до «Немецкой деревни» — изначально планировали сдать в конце 2024 года, но сроки несколько раз переносили. За это время концессионер проложил только 1,4–1,7 км путей от депо вдоль улиц Круговой и Красных Партизан. До Западного обхода и «Немецкой деревни» рельсы так и не дотянули.
В июне 2026 года власти решили отказаться от четвертого этапа линии, который должен был связать «Баскет-холл» с улицей Московской. В августе стало известно, что работы возобновят не раньше первой половины 2027 года, хотя изначально планировали вернуться на площадку осенью 2026 года.
Окончательный срок сдачи всей Западной трамвайной ветки перенесли на 31 декабря 2029 года.
Как писали Юга.ру, строительство первого этапа подземного трамвая в Краснодаре оценили в 167 млрд рублей.