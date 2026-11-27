В четырех микрорайонах Краснодара в 2027 году начнет действовать запрет на движение мотоциклов ночью

27 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2027 году на некоторых улицах города введут ограничения на движение мотоциклов в ночное время. Запрет коснется сразу четырех микрорайонов.

Напомним, ограничения уже действуют на улице Красной (от Советской до Офицерской), улице Шоссе Нефтяников (от Офицерской до Гаврилова), а также на Кубанской набережной (от Тургенева до Оранжерейной).