В Краснодаре на восьми улицах запретят движение мотоциклов в ночное время
В четырех микрорайонах Краснодара в 2027 году начнет действовать запрет на движение мотоциклов ночью
27 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2027 году на некоторых улицах города введут ограничения на движение мотоциклов в ночное время. Запрет коснется сразу четырех микрорайонов.
Напомним, ограничения уже действуют на улице Красной (от Советской до Офицерской), улице Шоссе Нефтяников (от Офицерской до Гаврилова), а также на Кубанской набережной (от Тургенева до Оранжерейной).
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Новый запрет введут на следующих улицах:
- в Фестивальном микрорайоне — Яна Полуяна и Атарбекова (на участках от Тургенева до Ковалева);
- в Юбилейном микрорайоне — 70-летия Октября (от Думенко до проспекта Чекистов) и проспект Чекистов (от 70-летия Октября до Думенко);
- в Комсомольском микрорайоне — Тюляева (от Сормовской до Уральской);
- в микрорайоне Гидростроителей — Игнатова, Трудовой Славы и Благоева.
Заместитель главы Краснодара Владимир Архипов объяснил ограничения тем, что громкий шум мотоциклов пугает жителей и мешает им спать. По его словам, на улицах, где будет действовать запрет, установят специальные дорожные знаки.
Как писали Юга.ру, 26 ноября в Краснодарском крае автомобилистам напомнили о правилах перехода на зимнюю резину.