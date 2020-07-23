Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля сообщил о новом воинском звании

Кадыров получил звание генерал-майора, написал RT. На своей странице «ВКонтакте» глава Чечни приложил фотографию указа, который президент России Владимир Путин подписал 22 июля.

«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке смирно. Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал глава Чечни.

Кадыров вновь назвал себя «верным пехотинцем» президента и заявил, что «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», цитирует его «360».

Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию, и поблагодарил за это решение главнокомандующего войсками Национальной гвардии Виктора Золотова.

Юга.ру не раз рассказывали о том, как Рамзан Кадыров выражал свою лояльность к Владимиру Путину. Как минимум с 2009 года глава Чечни регулярно говорит о желании сделать Путина пожизненным президентом. Руководитель республики также заявлял, что Владимир Путин — его кумир и супергерой, что по поручению российского лидера готов работать «даже сторожем» и готов отдать за него жизнь. А единственное, чего, по мнению Кадырова, Путину не хватает, — это быть чеченцем.

В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета. В 2018-м президент передал Чечне нефтяную компанию, о которой Кадыров просил три года. А через две недели после того, как глава Чечни заявил, что для процветания республике нужно больше денег из федерального бюджета, правительство выделило региону 180 млрд рублей.