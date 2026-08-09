Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему во время атак БПЛА не включают сирены

В администрации города считают, что громкий сигнал может спровоцировать панику и увеличить число пострадавших

8 августа издание 161.RU сообщило о том, что администрация Ростова-на-Дону объяснила, почему во время воздушных атак в городе почти не звучат сирены.

«Включение сирен может спровоцировать массовый выход людей на улицу, что создает риск неоправданных жертв», — ответили изданию в администрации Ростова.



Жителям рекомендуют установить приложение МЧС и включить в нем геолокацию, чтобы вовремя получать сигналы об опасности. Многие ростовчане такому подходу не рады: без привычного звукового сигнала город, по их словам, ощущается менее безопасным.

По данным издания, сирены в Ростове практически не звучали и в ночь на 27 июля, когда обломки беспилотников попали в жилые дома — тогда погибли пять человек. Жители тогда жаловались, что о налете узнавали только по звукам взрывов.