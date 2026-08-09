Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему во время атак БПЛА не включают сирены
В администрации города считают, что громкий сигнал может спровоцировать панику и увеличить число пострадавших
8 августа издание 161.RU сообщило о том, что администрация Ростова-на-Дону объяснила, почему во время воздушных атак в городе почти не звучат сирены.
«Включение сирен может спровоцировать массовый выход людей на улицу, что создает риск неоправданных жертв», — ответили изданию в администрации Ростова.
Жителям рекомендуют установить приложение МЧС и включить в нем геолокацию, чтобы вовремя получать сигналы об опасности. Многие ростовчане такому подходу не рады: без привычного звукового сигнала город, по их словам, ощущается менее безопасным.
По данным издания, сирены в Ростове практически не звучали и в ночь на 27 июля, когда обломки беспилотников попали в жилые дома — тогда погибли пять человек. Жители тогда жаловались, что о налете узнавали только по звукам взрывов.
Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:
Похожая ситуация долгое время сохранялась и в Краснодаре — сирены тоже включали крайне редко, несмотря на жалобы горожан. Впервые систему оповещения задействовали ночью 11 июня 2026 года, около 02:43, — сигнал прозвучал почти по всему городу, хотя на окраинах местами был едва слышен. Тогда обломки беспилотника попали в жилой дом, начался пожар, пострадали два человека.
С тех пор сирены в Краснодаре включали еще несколько раз, а 8 августа — впервые за один день дважды, в 11:47 и 12:40, когда город отражал очередную атаку БПЛА.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске обломки БПЛА упали на два предприятия и частный дом. Есть пострадавший.