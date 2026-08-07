Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду. Список адресов

В Краснодаре и хуторе Ленина в августе пройдут плановые отключения горячей воды

Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в Краснодаре и хуторе Ленина продолжается плановая подготовка теплосетей к предстоящему отопительному сезону. В связи с ремонтными работами на сетях отключения горячего водоснабжения затронут ряд адресов.



До 15 августа ресурса не будет в Краснодаре на улицах:

Индустриальной, 64;

Речной, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 13;

Станкостроительной, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1.

До 16 августа в Краснодаре по адресам: