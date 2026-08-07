Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду. Список адресов
В Краснодаре и хуторе Ленина в августе пройдут плановые отключения горячей воды
Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в Краснодаре и хуторе Ленина продолжается плановая подготовка теплосетей к предстоящему отопительному сезону. В связи с ремонтными работами на сетях отключения горячего водоснабжения затронут ряд адресов.
До 15 августа ресурса не будет в Краснодаре на улицах:
- Индустриальной, 64;
- Речной, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 13;
- Станкостроительной, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1.
До 16 августа в Краснодаре по адресам:
- 1-й проезд Артельный, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 26, 28, 30;
- 5-й проезд Артельный, 18, 21, 22, 24, 25, 25/2, 27, 29;
- 1-й проезд Вишневый, 3, 3/1, 5, 7, 11;
- улица Айвазовского, 75, 77;
- улица Бургасская, 2, 4, 6;
- улица Димитрова, 116, 118, 120, 120 корп. А, 122;
- улица Заполярная, 37/2;
- улица Красных Партизан, 6/14, 6/2;
- улица Ленина, 4.
А до 16 августа в хуторе Ленина по адресам:
- переулок Буковый, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- улица Буковая, 2, 4, 6, 8;
- улица Лукьяненко, 3а, 12/1а, 12/2а, 12/3д, 12/4, 12/5а, 14, 16, 16/1, 18, 18/1;
- улица Мичурина, 54, 56;
- улица Молодежная, 36 корп. А, 36 корп. Б, 36 корп. В, 36 корп. Г, 36 корп. Д, 36 корп. И, 37, 45, 47;
- улица Наримановская, 6, 16, 18, 20, 28, 40, 42, 44, 48, 50, 52;
- улица Обрезная, 20, 22;
- улица Почтовое отделение, 37.
С 10 по 23 августа горячую воду отключат в Краснодаре на улицах:
- Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117;
- Заполярной, 37/3;
- Коммунаров, 229, 235, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296;
- Красной, 194, 196, 198/3, 198а, 198в, 198г, 200 корп. А, 200 корп. Б.
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