Где в Краснодаре в августе отключат горячую воду. Список адресов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре и хуторе Ленина в августе пройдут плановые отключения горячей воды

Пресс-служба компании «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в Краснодаре и хуторе Ленина продолжается плановая подготовка теплосетей к предстоящему отопительному сезону. В связи с ремонтными работами на сетях отключения горячего водоснабжения затронут ряд адресов.

До 15 августа ресурса не будет в Краснодаре на улицах:

  • Индустриальной, 64;
  • Речной, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 13;
  • Станкостроительной, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1.

До 16 августа в Краснодаре по адресам:

  • 1-й проезд Артельный, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 26, 28, 30;
  • 5-й проезд Артельный, 18, 21, 22, 24, 25, 25/2, 27, 29;
  • 1-й проезд Вишневый, 3, 3/1, 5, 7, 11;
  • улица Айвазовского, 75, 77;
  • улица Бургасская, 2, 4, 6;
  • улица Димитрова, 116, 118, 120, 120 корп. А, 122;
  • улица Заполярная, 37/2;
  • улица Красных Партизан, 6/14, 6/2;
  • улица Ленина, 4.

Читайте также:

А до 16 августа в хуторе Ленина по адресам:

  • переулок Буковый, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
  • улица Буковая, 2, 4, 6, 8;
  • улица Лукьяненко, 3а, 12/1а, 12/2а, 12/3д, 12/4, 12/5а, 14, 16, 16/1, 18, 18/1;
  • улица Мичурина, 54, 56;
  • улица Молодежная, 36 корп. А, 36 корп. Б, 36 корп. В, 36 корп. Г, 36 корп. Д, 36 корп. И, 37, 45, 47;
  • улица Наримановская, 6, 16, 18, 20, 28, 40, 42, 44, 48, 50, 52;
  • улица Обрезная, 20, 22;
  • улица Почтовое отделение, 37.

С 10 по 23 августа горячую воду отключат в Краснодаре на улицах:

  • Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117;
  • Заполярной, 37/3;
  • Коммунаров, 229, 235, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296;
  • Красной, 194, 196, 198/3, 198а, 198в, 198г, 200 корп. А, 200 корп. Б.

Как писали Юга.ру, Дагестан вошел в антирейтинг регионов России по числу школ без удобств.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар

Новости

Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо
На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста
В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Лента новостей

Реклама на сайте