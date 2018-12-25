Кадыров: правительство решило дать Чечне 180 млрд рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 декабря сообщил, что правительство РФ выделит республике более 180 млрд рублей
Это стало известно на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Кадыров сообщил, что по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева правительство Чечни 13 декабря утвердило 49 региональных проектов.
«Общий объем на реализацию проектов до 2024 года составляет более 190 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — более 180 млрд рублей», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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По его словам, Медведев, подводя итоги заседания, отметил полную готовность федеральных министерств и регионов к началу реализации национальных проектов.
Как сообщали Юга.ру, 13 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» Рамзан Кадыров заявил, что для процветания Чечни нужно выделить региону больше денег из федерального бюджета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной просьбу Кадырова о дополнительном финансировании республики.
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