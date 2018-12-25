Кадыров: правительство решило дать Чечне 180 млрд рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 декабря сообщил, что правительство РФ выделит республике более 180 млрд рублей

Это стало известно на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Кадыров сообщил, что по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева правительство Чечни 13 декабря утвердило 49 региональных проектов.

«Общий объем на реализацию проектов до 2024 года составляет более 190 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — более 180 млрд рублей», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».