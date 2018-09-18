Путин передал Чечне нефтяную компанию «Чеченнефтехимпром». Кадыров просил об этом несколько лет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение двух месяцев передать в собственность Чеченской Республики акции находящегося в федеральной собственности ОАО «Чеченнефтехимпром»

Как сообщали Юга.ру, глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Путина о передаче республике предприятия в 2015 году, заявив, что «значительный потенциал "Чеченнефтехимпрома", не связанный с нефтепереработкой, практически не используется». Республика же планирует построить на базе предприятия завод по производству литий-ионных аккумуляторов, соглашение об этом было подписано с корейской КОКАМ в 2014 году, и НПЗ.

Сейчас «Чеченнефтехимпром» принадлежит Росимуществу, большую часть имущества компании арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз».

«Чеченнефтехимпром» входил в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы. Ранее Минэкономразвития предлагало подарить имущество, используемое «Грознефтегазом», Росимуществу, а затем в рамках приватизации внести эти активы в уставный капитал «Роснефтегаза» (владеет контрольным пакетом «Роснефти»). После этого Минэкономразвития предложило исключить 100% акций «Чеченнефтехимпрома» из программы приватизации и передать Чечне от Росимущества. Кадыров обвинял в затягивании процесса экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит 1 тыс. 113 нефтяных и газовых скважин, участки площадью 11,6 тыс. га, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, два НПЗ, четыре нефтебазы и более 500 км трубопроводов. Помимо этого, компания получила шесть лицензий на разведку и добычу. «Грознефтегаз» арендует 2,86 тыс. единиц имущества по добыче и транспортировке полезных ископаемых.