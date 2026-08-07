В Ростовской области исчезли птицы, занесенные в Красную книгу. В чем причина?

На Дону перестали гнездиться розовые пеликаны, хохотуны, чегравы и другие редкие птицы

7 августа министерство природных ресурсов Ростовской области опубликовало журнал «Экологический вестник Дона» за 2025 год, в котором содержатся данные о состоянии окружающей среды и природных ресурсов региона. По данным специалистов, в области исчезли колонии нескольких редких видов птиц, занесенных в Красные книги России и Ростовской области. Так, в 2023 году в государственном природном биосферном заповеднике «Ростовский» гнездились розовые и кудрявые пеликаны (30–75 пар), черноголовые хохотуны (600–800 пар), колпицы, чегравы (до 100 пар) и кулики-сороки. Однако в 2024 и 2025 годах их там уже не зафиксировали. При этом кудрявые пеликаны полностью не исчезли. В 2025 году 12 пар обнаружили в государственном природном заказнике «Цимлянский».

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Также сократилось число обнаруженных филинов — в 2024 году учитывалась одна пара, а в 2025 году гнездования уже не было. Одной из причин сложившейся ситуации специалисты назвали столкновения пернатых с линиями электропередачи. Так, только в сентябре 2025 года после обследования нескольких ЛЭП ученые обнаружили 36 погибших птиц восьми видов. Кроме того, негативное влияние оказывают применение родентицидов — препаратов для уничтожения грызунов — и распашка сохранившихся целинных земель. Авторы журнала также отметили общее ухудшение состояния популяций многих животных на территории заповедника «Ростовский». Речь идет не только о птицах, но и о зайцах-русаках, корсаках, лисицах и других видах. «Можно констатировать, что состояние популяций многих видов млекопитающих и птиц на охраняемых территориях заповедника и его охранной зоны угнетенное», — говорится в журнале.