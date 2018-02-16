Кадыров назвал Путина супергероем и пожелал, чтобы он пожизненно управлял Россией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Путину пожизненно управлять государством и поблагодарил его за все сделанное для региона

Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram пост, приуроченный к 11‑летию исполнения обязанностей главы Чечни. Он выразил Путину признательность за веру в него и сказал, что все это время старался оправдать доверие президента.

Кадыров написал, что благодаря поддержке Путина в Чечне искоренили терроризм, восстановили республику из руин и вернули ее в правовое поле, отметив, что президент «постоянно в работе, даже когда болеет».

«Для нас он сильный лидер, но как и любой другой человек, он может заболеть. Тем более в зимний период. Кто-то пытается сделать на обыкновенной простуде политическую интригу, забывая, что президент России не сверхчеловек, но все же супергерой, — говорится в посте Кадырова. — Желаю нашему президенту, верховному главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!»

Напомним, 6 февраля ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.