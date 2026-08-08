В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия, посвященная династии Романовых

Художественный музей имени Коваленко анонсировал на 13 августа пешеходную экскурсию «Романовы в Екатеринодаре-Краснодаре». Участники не только пройдутся по местам, прямо или косвенно отсылающим к истории династии и ее виднейших представителей, но и побывают на выставке, где увидят портреты царей и императоров.

Участники за два часа увидят здание ЦКЗ, ЗСК, Екатеринодарского отделения Госбанка, женской и мужской войсковой гимназий, администрации Краснодарского края, собор и часовню Александра Невского, Свято-Екатерининский кафедральный собор, памятник императрице Екатерине II, мемориальную доску на месте дома Бабычей, дома Бурсака и генерала Назарова.

Экскурсию проводит старший научный сотрудник музея Людмила Никонова. Подробности можно уточнить у организаторов.

Романовы — царская (а позже императорская) династия, правившая Россией 304 года — с 1613 по 1917 год. После Смутного времени Земский собор избрал на престол 16-летнего Михаила Федоровича.



Последний император Николай II отрекся от трона в марте 1917 года (в ходе Февральской революции). В июле 1918 года его вместе с семьей расстреляли большевики в Екатеринбурге.

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